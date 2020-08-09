Двухлетним малышам рекомендовали освоить планшет

Давать электронные девайсы, вроде смартфонов и планшетов, маленьким детям можно с рядом ограничений. Об этом рассказал "Спутнику" клинический психолог Артур Гараганов.

Стоит ограничить время нахождения малышей с гаджетами и не оставлять их наедине.

Гараганов считает, что планшет или смартфон можно давать и двухлетним детям, развивая их навыки - коммуникативые или мелкую моторику.

Исключать планшеты из жизни ребенка нельзя, подчеркивает психолог, так как это лишит маленького человека доступа к важным современным технологиям. Школьникам же игры с планшетом могут принести психологическую разрядку, а также помочь в учебе и социализации.

Родителям, впрочем, стоит помнить, что развитие малыша или обучение школьника нельзя построить только на гаджетах, нужно заниматься с детьми, так как ничто не заменит реальное общение и физическое развитие.