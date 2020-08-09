Петербург бьет рекорды по потерявшимся в лесах людям

В июле петербургские специалисты отряда «Лиза Алерт» получили 316 заявок. Из пропавших 124 человека потерялись в лесу, что является высоким показателям, сообщают поисковики. Они также отмечают, что ягодно-грибной сезон только начался, в августе показатели могут только возрасти.

По данным спасателей, больше всего в лесу теряются люди пожилого возраста. Кое-кто из потерявшихся получил помощь по выходу из леса по телефону, кто-то сам нашел дорогу, за некоторыми выдвигались спасатели.

Пятеро человек все еще не найдены.

Чтобы не потеряться, необходимо соблюдать некоторые простые правила: перед походом в лес необходимо подробно рассказать близким о пути следования и времени возвращения. Нужно хорошо одеться, взять с собой еду и лекарства, если они необходимы. Также можно установить на телефон услугу, позволяющую отслеживать местоположение.