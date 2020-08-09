На акции в поддержку хабаровчан у Гостинки задержали трех человек

В Санкт-Петербурге на акции у Гостиного двора были задержаны три человека. Двоих уже отпустили, составив протоколы по ст. 19.3 ч. 1 КоАП о неповиновении сотрудникам правоохранительных органов. Еще одна задержанная оказалась моложе 18 лет, ее забрали родители.

Отметим, петербуржцы собрались в центре города днем 8 августа, чтобы «покормить голубей» и выразить поддержку недовольным жителям Хабаровска, которые провели накануне 29-ю субботнюю акцию. Около двух часов длилась акция, но после того, как участники развернули плакаты с надписями, полицейские решили остановить несанкционированное мероприятие и начали задержания.

Жители Дальнего Востока сделали протест против отставки экс-губернатора Сергея Фургала традицией. На акциях по субботам хабаровчане и жители других городов требуют и других политических справедливостей.

Напомним, на акции 1 августа в Санкт-Петербурге задержали более двух десятков протестующих, которые пытались провести шествие по Невскому проспекту.