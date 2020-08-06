Доставка товаров на дом может сильно подорожать

Доставка товаров из магазинов может подорожать в два раза, сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Как пишут "Известия", проект СанПиНов пока не прошел утверждение Роспотребнадзора. В документе указано, что бытовую химию нельзя перевозить на автомобилях, доставляющих продукты питания. Выходит, что разные категории товаров нужно будет доставлять на разных авто.

В среднем доставка по РФ сейчас составляет около 300 рублей. Таким образом, если проект примут, стоимость может возрасти пропорционально - в два раза, то есть до 600-700 рублей.

В связи с новыми нормами АКИТ направила письмо главному санитарному врачу Анне Поповой.

В Роспотребнадзоре успокаивают, что мера коснется совместной перевозки еды с самыми опасными категориями химикатов.

Запрет действовал и ранее - до апреля 2020 года. В конце апреля эта норма была отменена.