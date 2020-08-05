Петербургским метрополитеном начал управлять Евгений Козин

Евгений Козин официально приступил к исполнению обязанностей начальника метрополитена Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе метро.

Сегодня, 5 августа, состоялось собрание руководителей структурных подразделений метро, на котором Козина с новой должностью поздравили председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов. По его словам, метрополитен оказался в надежных руках.



Козин поблагодарил руководство за оказанное доверие.

Предыдущий руководитель метрополитена Евгений Гарюгин, который отметил 70-летие, пребывал в должности более трех десятилетий. Козин был его заместителем. Гарюгину вручили благодарственное письмо от имени правительства и губернатора Петербурга.

Евгений Козин родился в 1967 году в Ленинграде. В 1992 году окончил ЛИИЖТ (ныне ПГУПС), факультет «Мосты и тоннели», по специальности инженер путей сообщения – строитель. В 1993 году он начал работать помощником тоннельного мастера. В 2009 году возглавил Службу тоннельных сооружений. С 2011 года Евгений Козин стал первым заместителем.