Метро Петербурга не планирует платить жертвам теракта 2017 года

ГУП «Петербургский метрополитен» подало апелляцию на решение суда первой инстанции о выплатах компенсаций семьям жертв теракта 3 апреля 2017 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Обжалованное решение Ленинского районного суда о взыскании с 500 тысяч рублей было принято в пользу горожанина Геннадия Даниленко. Дочь мужчины погибла во время взрыва.

В метрополитене хотят добиться отмены этого решения и избежать выплат.

По данным суда, "Петербургский метрополитен" не смог как следует соблюсти безопасность пассажиров, в результате в метро прошел террорист-смертник, устроивший взрыв. При этом, в руководстве метрополитена теракт считают обстоятельством непреодолимой силы.

Напомним, 3 апреля 2017 года на перегоне «Сенная площадь»- «Технологический институт» произошел теракт, унесший жизни 16 человек. 67 человек получили ранения. Фигурантами уголовного дела стали 11 человек, они получили от 19 до 28 лет лишения свободы. Приговор был обжалован.

В середине мая 2020 года Колпинский районный суд северной столицы зарегистрировал исковое заявление Акрама Азимова, признанного виновным в совершении теракта 3 апреля 2017 года, который потребовал признать действия сотрудников Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Петербургу и Ленобласти незаконными и взыскать с них компенсацию. Преступник считает, что к нему применяли пытки при проведении предварительного следствия для получения необходимых показаний. Нахождение в СИЗО-1, отмечал Азимов, приносило ему страдания, потому что с 12 марта он не имел возможности отсылать некоторые письма и звонить близким родственниками.