«По секрету всему свету»: как в Петербурге прошла IV Международная конференция кластеров

Международная конференция «Кластеры открывают границы» – крупнейшее в России специализированное мероприятие, которое ежегодно собирает свыше 500 экспертов не только из России, но и из-за рубежа. Участников конференции знакомят с лучшими практиками в области кластерного развития, а также раскрывают секреты успешной реализации кластерных проектов на реальных и работающих примерах.

Кластеры – это объединение предприятий по территориально-пространственному принципу, которые могут быть связаны одной технологической цепочкой, производить однородную продукцию различных серий и пользоваться общей инфраструктурой. Такие кооперации обычно состоят из множества разного рода компаний, включая стартапы, малый и средний бизнес.

Центральными фигурами конференции выступили лучшие практики в сфере кластерного развития – как нашей страны, так и гости из-за рубежа. Эксперты и представители промышленных и инновационных кластеров в области медицины и фармакологии, композитных материалов, автомобильной промышленности, энергетики, зеленых технологий для городской среды обсудили особенности межрегионального, международного и межотраслевого сотрудничества, вопросами экспорта и расширения границ, а также поделились своими успехами и ближайшими планами.

Пленарное заседание привлекло внимание свыше 300 специалистов из более, чем десятка регионов России, а также участников из Германии, Финляндии, Литвы и Франции. Во время дискуссии гостям конференции было предложено проголосовать в наиболее актуальных вопросах, связанных с кластерной политикой через специально разработанное приложение. Так, 43% респондентов сочли менеджмент основополагающим критерием лидерства кластерного проекта. На вопрос о том, какие условия должен создавать регион для развития кластерных лидеров, большинство респондентов, 31%, ответили, что самое главное – создание и развитие инфраструктуры для участников кластеров.

В ближайшие 5-7 лет, по мнению экспертов и участников конференции, отечественные кластеры должны выйти на международный рынок, а также развиваться в ходе межрегионального и международного сотрудничества.

Во время пресс-конференции, которая прошла после пленарного заседания, АО «Технопарк Санкт-Петербурга», АУ «Технопарк Высоких Технологий Югры», а также финская компания MikseiMikkeli подписали соглашения о сотрудничестве.

В рамках второго дня конференции участники продолжили обсуждение успешных примеров кластерного взаимодействия, а также проектов, которые могут стать основой для развития кластерной кооперационной цепочки. Например, в их число вошел запуск электробусов в Петербурге, о чем рассказала Майя Свиридова, директор Союза «Автопром Северо-Запад»: «Есть проект по развитию электротранспорта и зарядной инфраструктуры. Надеемся, что мы будем готовить рынок не только к приходу электромобилей, но и электробусов. Петербург активно включается в эту историю, и 10 электробусов уже начали свое движение по маршрутам».

Тема государственного регулирования и поддержки кластеров тоже нашла отражение. В рамках работы третьего межрегионального слета центров кластерного развития поднимались острые вопросы финансирования предприятий малого и среднего бизнеса за счет инструментов государственной поддержки и были предложены идеи по разработке межрегиональной программы совершенствования кластерной политики в РФ.

Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров и технопарков России сообщил присутствующим о принятом решении правительства РФ выделить 3 млрд рублей на поддержку 15 совместных кластерных проектов. «Эту новость наши участники слышат первыми! Меня приятно удивило, что данное обещание было сдержано и исполнено. В дальнейшем мы планируем внести изменения в постановление правительства РФ N 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» для совершенствования законодательства, которое регулирует деятельность кластеров», – добавил Андрей Шпиленко. Таким образом, Ассоциация хочет расширить понятие «кластер».

По словам руководителя Российской кластерной обсерватории Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Евгения Куценко, за прошедший год количество кластерных инициатив значительно увеличилось. Начала работать первая в стране Технологическая долина при МГУ, были созданы и продолжают создаваться научно-образовательные телекоммуникационные сети, открылась новейшая медицинская клиника в международном кластере, а также реализуются национальные технологические инициативы.

Большое внимание на конференции уделили вопросам взаимодействия бизнеса и высших учебных заведений. Участники отмечали, что сегодня просто необходимо вводить специализированное обучение для будущих работников кластеров, а также актуализировать образовательные стандарты и вовлечь крупные компании в учебный процесс и организацию профессиональных практик. Борис Комаров, к.т.н., помощник проректора по дополнительному образованию СПБГЭТУ «ЛЭТИ» отметил, что «необходимо уйти от подготовки просто студентов в пользу целевой адресной подготовки под заказ конкретных отраслей и предприятий по договорам».

За два дня работы конференции состоялись: пленарное заседание, 7 круглых столов, мастер-класс, 2 панельные дискуссии, закупочная и практическая сессии, прошел третий межрегиональный слет центров кластерного развития. В конференции приняли участие более 500 участников и 80 спикеров из 33 различных регионов России, а также из-за рубежа. Участники конференции не просто получили богатый опыт практики лучших экспертов в области кластерного развития, но и обрели новые полезные знакомства для своих будущих проектов.

Конференция прошла при поддержке Минэкономразвития России, администрации Петербурга, комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга, Ассоциации инновационных регионов России и Российской кластерной обсерватории НИУ «Высшая школа экономики».