Расширяя границы: в Петербурге состоялась IV Международная конференция «Кластеры открывают границы. Время лидеров»

Кластеры в экономике появились еще задолго до того, как это модное понятие вошло в нашу повседневную жизнь. Начиная с первобытных времен, когда люди, у которых есть камни, и люди, у которых есть палки, объединялись и делали из этого каменные топоры, появлялись так называемые кооперации или сотрудничества, известные сегодня как кластеры. Сегодня же это большое количество (иногда от 130) конкурирующих и кооперирующихся друг с другом предприятий разного размера, компактно локализованных в определенном регионе (обычно 2-3 часа езды друг от друга), которые производят конкурентоспособную продукцию.

Еще 15 лет назад формирование кластеров в России подразумевалось и планировалось, но недостаток в проработке кластерной политики и управленческом инструментарии попросту не давал такому подходу развиваться. Сегодня, при наличии на территории страны научных городков, функционирующих кластерных обсерваторий, образовательных учреждений, где кластерам уделяют особое внимание, технопарков и созданных мощных кластеров, в России наблюдается резкий рост популяризации кластерного подхода и внедрения кластеров во все сферы экономики страны.

16 мая 2019 года в Петербурге стартовала ежегодная международная конференция кластеров «Кластеры открывают границы. Время лидеров», организатором которой выступил АО «Технопарк Санкт-Петербурга». Конференция в городе проходит уже в четвертый раз.

В пленарном заседании участвовали такие эксперты: Роман Петруца, директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко, директор Союза «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» Дмитрий Чагин, директор Союза «Автопром Северо-Запад» Майя Свиридова, председатель Совета кластеров Санкт-Петербурга Михаил Югай, генеральный директор Фонда международного медицинского кластер Евгений Куценко, директор Центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Павел Сенченко, декан факультета систем управления ТУСУР и Кай Уве Биндзайль, менеджер кластера HealthCapitalBerlin-Brandenburg под руководством журналиста Романа Герасимова.

Оно началось с небольшого блица, во время которого участники беседы обсудили вопросы развития кластерной кооперации, а также делились своим опытом работы в кластерной среде. Также обсуждались вопросы об изменениях, которые ждут кластеры; о мерах государственной поддержки, которые будут актуальны; а также вопросы экспорта продукции и международного партнерства.

Все участники конференции в формате блиц-опроса сошлись на мнении, что важную роль в лидерстве кластера играет менеджмент управляющей компании, но без стабильной государственной поддержки успешное функционирования кластеров просто невозможно.

«Кластеры – это много долгосрочных проектов. Успешные регионы не похожи на флигель, которые идут туда, куда ветер дует, они знают, что им нужно и не обманывают бизнес-сообщество: если что-то начали делать, не бросают. Это терпение, мудрость и последовательность региональных органов власти – основа успешного функционирования кластеров», – отметил Евгений Куценко.

Рассуждая о различных способах государственной поддержки кластеров, спикеры пришли к выводу, что эффективным может быть только комплекс мер, включающий в себя специальные программы поддержки, увеличение финансирования, создание и развитие инфраструктуры, уменьшение административных барьеров и т.д. Майя Свиридова отметила, что «только утвержденная кластерная политика региона, включающая в себя все это, сможет помочь одновременно развивать все сферы промышленности качественно и с полной финансовой и административной поддержкой».

Важным прорывом в «расширении границ» стало то, чем поделился с участниками конференции Дмитрий Чагин. В течение последних трех лет вместе с «Технопарком Санкт-Петербурга» и страшим Фармацевтическим кластером они участвовали в очень большом трансграничном гранте вместе с Коткой и финскими университетами.

«Очень рассчитываю, что на этом экономическом форуме мы подпишем соглашение на получение гранта стоимостью 250 млн долларов на создание проекта «Life Science Park». Причем, этот проект был выведен из всех санкций, так что смело можно говорить, что кластеры реально открывают границы!» – порадовал всех присутствующих Дмитрий Чагин. Действительно, аналогичных проектов в данной области еще не было.

Кроме этого, эксперты выделили основные проблемы и ошибки, с которыми сталкиваются кластеры: недоверие к финансовым организациям, предоставляющим инвестиции, нехватка последовательности и терпения в деятельности, бюрократия, несоответствие нормативной системы в стране современным требованиям и неактуальные образовательные стандарты в высших учебных заведениях.

Менеджер кластера HealthCapital Berlin-Brandenburg Кай Уве Биндзайль поблагодарил организаторов за приглашение и поделился своими впечатлениями о самом названии конференции: «Кластеры открывают границы – это очень важное сообщение, ведь из-за современных проблем в Европе, США и других странах, Россия действительно может выйти вперед. Я приятно удивлен, насколько сегодня Россия современная страна». Гость также поделился проблемами, с которыми сталкиваются он и его коллеги в Германии: «Мне кажется, основная наша ошибка в том, что мы недооцениваем определенные аспекты. Например, необходимость финансового развития и тот факт, что невозможно в одиночку со всем справиться: даже самые большие кластеры должны сотрудничать друг с другом на международном уровне».

Перспективы развития кластеров на ближайшие 5-7 лет спикеры видят в выходе на международные рынки, развитии проектов межрегионального и международного сотрудничества, а также в расширении отраслевой специализации кластеров.

После пленарного заседания состоялась пресс-конференция, на которой эксперты обсудили то, как профессионально «Технопарк» подходит к развитию кластеров, находя поддержку не только со стороны государства, но и привлекая иностранные инвестиции.

Во время пресс-конференции также произошло подписание соглашений между «Технопарком Санкт-Петербурга», АУ «Технопарк Высоких Технологий Югры», а также финской компанией MikseiMikkeli. «Сегодня одним из ключевых слов было «вместе». И мы вместе, сообща отвечаем тем вызовам, которые поставлены регионам. Я рад, что мы заключили соглашение с «Технопарком Санкт-Петербурга» и надеюсь на тесное сотрудничество в будущих проектах», – прокомментировал Артём Столяров, директор АУ «Технопарк Высоких Технологий Югры».

Круглые столы, панельные дискуссии, мастер-классы – это и многое другое можно было посетить во время первого дня конференции на территории «Ленэкспо». Обсуждались вопросы, связанные с востребованными сферами кластеров, их финансирование и поиск государственной поддержки. Эксперты активно делились собственным опытом в развитии предприятий информационных технологий и радиоэлектроники в реализации прорывных проектов.

Более 300 человек приняли участие в первый день работы конференции, которая в этом году проходит 16-17 мая в Центре импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и правительства Санкт-Петербурга.