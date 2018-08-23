В Петербурге 23 августа будет тепло и ветрено

В четверг, 23 августа, в Северной столице установится теплая погода, воздух прогреется до +23 градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.
«Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 гр., днем +21...+23 градусов», – рассказали в ведомстве.
Атмосферное давление на протяжении дня будет слабо понижаться. Давление – 760 мм. рт. ст., относительная влажность – 70%. Восход солнца был в 05:31, закат будет в 20:30.