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«Как тебе такое, Илон Маск?»: Twitter блокирует пользователей, обратившихся к изобретателю

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© Фото: Flickr / Web Summit

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Предположительно социальная сеть добавляет в «черный список» исключительно русскоязычных авторов.

Русскоязычных пользователей Twitter начали блокировать за твиты, обращенные к основателю Tesla и SpaceX Илону Маску, сообщает «Медуза». Зачастую бывает достаточно безобидного твита. Блокировка за обращение к изобретателю временная: пользователь получает письмо, в котором его просят пройти процедуру восстановления аккаунта. 

По словам журналистов издания, блокируют далеко не всех пользователей, отметивших Маска в своем твите. Вероятно, один из критериев, которые влияют на решение, – количество подписчиков. Так, сервис не забанил аккаунт с 33 тыс. подписчиков, но заблокировал несколько пользователей, отвечавших на твиты Маска.

Представители СМИ предположили, что под блокировки попадают только твиты, написанные кириллицей, жалоб англоязычных пользователей после твитов о Маске найти не удалось.

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Скандал с основателем Tesla и SpaceX разразился после того, как в социальной сети начали появляться фиктивные Маски, обещавшие пользователям «раздачу криптовалюты». Twitter начал борьбу со спамерами, однако мошенникам по-прежнему удается вписывать имя предпринимателя в профиль.

Российские пользователи Twitter, узнавшие о волне блокировок, вспомнили мем «Как тебе такое, Илон Маск?» и начали постить отечественные лайфхаки в стиле программы «Очумелые ручки» в противовес прогрессивным изобретениям Маска.

Основатель Tesla и SpaceX оказался в шоке от подобной активности, написав: «Многие пользователи спрашивают меня "Как тебе такое Илон Маск?" Я знаю, это русские. Что им от меня надо?». Ответа изобретатель так и не получил.

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