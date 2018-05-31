С улиц Петербурга убрали поваленные деревья

Все деревья, поваленные ветром в ночь на 31 мая, убрали с улиц Северной столицы, сообщили пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга. Зеленые насаждения, сломавшиеся под напором стихии, были распилены и вывезены.

Наиболее серьезно от ветра пострадал Выборгский район, где упали четыре дерева. Остальные 10 случаев были зафиксированы в Адмиралтейском, Красногвардейском, Московском и Приморском районах.

Большинство «пострадавших» – старовозрастные тополя. Сегодня ночь на Октябрьской набережной стихия повалила тополь диаметром около 100 см. Убрать дерево садовникам помогали сотрудники МЧС.