В Петербурге граффити с котиком довело мужчину до уголовного дела

Правоохранители вычислили 26-летнего жителя Пензы, нарисовавшего граффити с котиком на бетонной опоре железнодорожного моста на перегоне между станциями «Боровая» и «Воздухоплавательный парк», сообщает УТ МВД России по СЗФО.

По словам полицейских, своими действиями молодой человек испортил имущество на общую сумму 43 тыс. рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «вандализм». Теперь ему грозит до 3 лет тюрьмы.

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