В Петербурге 30 апреля будет тепло и дождливо

В понедельник, 30 апреля, в Северной столице будет стоять теплая, но дождливая погода, сообщили в ГУ МЧС РФ по Петербургу. Днем воздух прогреется до +15 градусов тепла.

«Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, днем местами. Утром местами слабый туман. Ветер днем северных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха +13...+15 градусов», – отметили в ведомстве.

Атмосферное давление будет повышаться. Столбик барометра остановится на отметке 760 мм рт. ст. Восход солнца был в 05:00, закат будет в 20:52.

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