Эксперты назвали самые популярные подержанные смартфоны в России

Подержанные смартфоны компании Apple стали самыми популярными в России. Соответствующее исследование провели специалисты сервиса онлайновых объявлений «Юла». Наибольшим ажиотажем пользуется IPhone 5s, его средняя стоимость составляет 7290 рублей. На втором месте – iPhone 6 (12975 рублей), на третьем - iPhone 5 (5368 рублей).

Аналитики отмечают, что в последнее время американские смартфоны немного упали в цене – на 1% по сравнению с IV кварталом 2017 года. В целом на долю iPhone пришлось 50,6% от числа всех продаж подержанных телефонов.

Второе место в рейтинге заняли смартфоны Samsung (19,25%), третье – Xiaomi (4,65%). далее идут Sony (4,04%), Nokia (3,43%), Huawei, Lenovo, Meizu, LG и ZTE. Самым дорогим подержанным телефоном на рынке стал iPhone X за 47 тыс. рублей, самым дешевым – Nokia 105 за 680 рублей.

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