В Петербурге 10 апреля будет прохладно и ветрено

Во вторник, 10 апреля, в Северной столице будет куда холоднее, чем днем ранее. Если вчера столбик термометра показывал +17 градусов, то сегодня он остановился на отметке +8.

«Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северный, северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 гр., днем +6...+8 гр. Атмосферное давление будет повышаться», – говорится в сообщении ГУ МЧС по Петербургу.

На дорогах местами гололедица, спасатели рекомендуют автолюбителям соблюдать дистанцию и скоростной режим. Восход солнца был в 05:58, закат будет в 20:03.

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