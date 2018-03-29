В Петербурге 29 марта будет ветрено и снежно

В четверг, 29 марта, в Северной столице будет стоять ясная и относительно теплая погода. Местами пройдет небольшой снег.

«Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9 гр., днем -1...+1 гр. Атмосферное давление будет меняться мало», – говорится в сообщении ГУ МЧС по Петербургу.

На дорогах местами гололедица. Спасатели рекомендуют автомобилистам рекомендуют не превышать скорость и соблюдать дистанцию, жителям города выходить на улицу в обуви без каблуков. Восход солнца был в 06:34, закат будет в 19:34.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.