Российские туристы стали чаще привозить вирусы из-за границы

Количество инфицированных российских туристов, вернувшихся с отдыха зараженными, возросло в три раза по сравнению с 2014 годом, сообщили «Известия».

В прошлом году представители Роспотребнадзора зафиксировали на пропускных пунктах (аэропорты, ж/д станции, – прим.ред.) 3 тыс. человек с различными заболеваниями, в том числе и вирусом Коксаки.

«Число лиц с признаками инфекционных заболеваний, выявляемых в пунктах пропуска через границу, ежегодно растет. В 2014 году было выявлено 1 тыс. человек, в 2015-м – 1,6 тыс., а в 2016-м – 2,3 тыс. заболевших», – рассказали в ведомстве.

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В Роспотребнадзоре добавили, что продолжают фиксировать зараженных и в 2018 году. В этом году особенно актуальными остаются угрозы менингококковой инфекции, холеры, чумы, малярии, лихорадок Зика, Денге, Ласса, Марбург, Эбола и Рифт-Валли. Неблагополучная обстановка по некоторым из инфекций наблюдается на популярных у россиян курортах – Таиланде, Индии, Вьетнаме, Доминикане, Шри-Ланке, Китае и Мальдивах.

При проверке рейсов из этих стран ведомство измеряет прибывшим температуру с помощью тепловизоров. Если на борту самолета находят человека с признаками заражения, то сотрудники Роспотребнадзора и бригады скорой помощи проверяют всех пассажиров рейса.

В прошлом году из-за возросшего числа «опасных рейсов» были проверены 24,6 млн человек. Наиболее количество граждан досмотрели в Петербурге, Москве и Подмосковье, Краснодарском и Приморском краях, а также Ростовской области.