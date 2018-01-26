  • 27 Январь 2018
USD 27.01.2018 55.8288 +-0.1000
USD ММВБ 23:17 56.1713  
EUR 27.01.2018 69.6073 +0.1493
EUR ММВБ 23:17 69.7616  
Нефть($) 26.01.2018 70.43 +0.51
Нефть(p) 26.01.2018 3932.02 +21.48

Российские туристы стали чаще привозить вирусы из-за границы

Автор:


© Фото: Александр Кондратюк / РИА «Новости»

Темы дня

В прошлом году их число выросло втрое, по сравнению с 2014 годом.

Количество инфицированных российских туристов, вернувшихся с отдыха зараженными, возросло в три раза по сравнению с 2014 годом, сообщили «Известия».

В прошлом году представители Роспотребнадзора зафиксировали на пропускных пунктах (аэропорты, ж/д станции, – прим.ред.) 3 тыс. человек с различными заболеваниями, в том числе и вирусом Коксаки.

 «Число лиц с признаками инфекционных заболеваний, выявляемых в пунктах пропуска через границу, ежегодно растет. В 2014 году было выявлено 1 тыс. человек, в 2015-м – 1,6 тыс., а в 2016-м – 2,3 тыс. заболевших», – рассказали в ведомстве.

Читайте также:

На Дальнем Востоке открыли новый вирус, поражающий сельскохозяйственные культуры

В Роспотребнадзоре добавили, что продолжают фиксировать зараженных и в 2018 году. В этом году особенно актуальными остаются угрозы менингококковой инфекции, холеры, чумы, малярии, лихорадок Зика, Денге, Ласса, Марбург, Эбола и Рифт-Валли. Неблагополучная обстановка по некоторым из инфекций наблюдается на популярных у россиян курортах – Таиланде, Индии, Вьетнаме, Доминикане, Шри-Ланке, Китае и Мальдивах.

При проверке рейсов из этих стран ведомство измеряет прибывшим температуру с помощью тепловизоров. Если на борту самолета находят человека с признаками заражения, то сотрудники Роспотребнадзора и бригады скорой помощи проверяют всех пассажиров рейса.

В прошлом году из-за возросшего числа «опасных рейсов» были проверены 24,6 млн человек. Наиболее количество граждан досмотрели в Петербурге, Москве и Подмосковье, Краснодарском и Приморском краях, а также Ростовской области.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    День полного снятия блокады Ленинграда: как Петербург отпразднует 74-ю годовщину

    Где возложат цветы в память о погибших, когда пройдет праздничный салют над Невой, какие яркие события запланированы в городе на Неве – в специальной афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в январе

    Январские праздники закончились, а это говорит о том, что свободного времени становится чуточку меньше. Тем не менее, мы нашли для вас несколько прекрасных событий, на которые непременно захочется сходить.

    читать далее →

    Петербуржцев приглашают на выставку картин Бориса Гребенщикова

    Серию «Азбука лунного света» можно будет посмотреть в Эрарте с 26 января по 19 февраля.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018: как воспользоваться бесплатным транспортом?

    Во время проведения Чемпионата мира по футболу в России для болельщиков будут доступны бесплатные авиабилеты, билеты на специальные бесплатные поезда и автобусы, а также предусмотрен бесплатный проезд по платным трассам. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно сделать, чтобы с минимальными затратами посетить матчи ЧМ-2018.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Фотоистория: как праздновали Новый год в центре Ленинграда в 1937 году

    «Санкт-Петербург.ру» вместе с автором неформальных путеводителей по Петербургу Мариной Ждановой вспоминает о том, что происходило на площади Урицкого 80 лет назад.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.01.18
    Новый «ЭлитЛомбард» в центре Москвы
    25.01.18
    Торговые центры стали одним из самых популярных мест досуга для жителей России
    24.01.18
    Недорогие куклы на все вкусы: где и как искать
    15.01.18
    Изготовление предвыборных печатных агитационных материалов для выборов президента РФ 18 марта 2018 года
    28.12.17
    Что такое экологический сбор и утилизация отходов
    28.12.17
    Тренды в фотографии в 2018 году — какие снимки будут на пике популярности?
    25.12.17
    Используем инновационные отделочные материалы
    14.12.17
    В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram