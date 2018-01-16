В Петербурге отремонтируют сразу несколько мостов и набережных, сообщает пресс-служба «Мостотреста». Специалисты компании проведут работы на набережных канала Грибоедова и Стрелки Васильевского острова, Каменноостровском, Ушаковском и 1-ом и 2-ом Садовых мостах.

В рамках контракта, заключенного в декабре 2017 года, объекты помоют, очистят при помощи термопескоструйной технологии, устранят коррозию и нанесут свежий слой краски.

«Каждый такой ремонт – важный вклад в сохранение культурного наследия и, что особенно важно для нас как для специалистов дорожной отрасли, подобные операции позволяют увеличивать межремонтный срок», – сказал директор организации Александр Бурносов.

По его словам, особые работы ждут 1-й и 2-й Садовые мосты, где на позолоченных элементах восстановят сусальное золото. На данный момент для предстоящего ремонта на переправах демонстрировали торшеры освещения и элементы декора.