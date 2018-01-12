Повестки в военкомат хотят доставлять заказными письмами

В Госдуму внесли законопроект о новых правилах вручения повесток призывникам. Соответствующий документ подготовил заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Если парламентарии согласятся с доводами Красова, то повестки призывникам будут вручать по почте – заказным письмом с уведомлением. Повестка будет считаться врученной, если на заказном письме расписался сам призывник или совершеннолетний член его семьи.

Также в документе говорится, что если отправленная по почте повестка пришла позже указанной даты, то призывник должен прийти в военкомат в течение трех дней с момента получения письма. Если письмо пришло после окончания призыва, то потенциальный военнослужащий должен будет явиться в военкомат до начала следующего призыва.

Красов считает, что необходимость личной расписки призывника мешает привлекать уклонистов к ответственности. По его данным, на 1 января 2017 года от призыва скрывалось около 170 тыс. человек. За первое полугодие прошлого года по статье об уклонении от призыва осудили всего 308 молодых людей: все они получили штрафы.