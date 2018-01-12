На качество товаров и услуг можно будет пожаловаться в МФЦ

На качество товаров и услуг можно будет пожаловаться в многофункциональные центры (МФЦ). Соответствующую возможность прорабатывают Минэкономразвития и Роспотребнадзор.

Инициатива исходит от премьер-министра России Дмитрия Медведева, именно он поручил ведомствам проработать возможность подачи гражданами жалоб на качество услуг и товаров через МФЦ.

Исполнить поручение должны до 9 февраля 2018 года, говорится на сайте правительства. К этой же дате Медведев поручил Минюсту, Минфину и Минтруду предоставить «предложения по обеспечению информирования семей при получении свидетельства о рождении ребенка о существующих мерах господдержки».