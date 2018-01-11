Россияне назвали сексуальные табу

Специалисты «Левада-центра» спросили у россиян об их запретах в сфере сексуальных отношений. В опросе, проводившемся с 15 по 20 декабря, приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Выяснилось, что в последние годы жители страны стали нетерпимее к однополым бракам, изменам и абортам.

«За двадцать лет доля россиян, безоговорочно осуждающих сексуальные отношения семейных людей помимо брака, увеличилась с 50 до 68%; доля опрошенных, осуждающих однополые отношения, выросла с 68 до 81%; а доля тех респондентов, кто не одобряет аборты – с 12 до 35%», – отмечают социологи.

При этом социально-демографические характеристики респондентов указывают, что женщины стали более консервативны в своих взглядах, нежели мужчины. Вторые, к слову, более лояльны к изменам.

Единственно «но» - в отношении сильной половины человечества к нетрадиционной сексуальной ориентации. Раньше молодые люди были терпимее к гомосексуалистам, чем представители старшего поколения. Сейчас же различия исчезли.