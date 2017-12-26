В Петербурге 26 декабря будет мокрый снег и слабый туман

В Северной столице 26 декабря ожидают сильный ветер и мокрый снег, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Днем мокрый снег с дождем. Во второй половине дня местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный ночью 6-11 м/с, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 гр., днем +1...+3 гр.», - рассказали представители ведомства.

На дорогах прогнозируют сложную обстановку. МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и ПДД, ездить с включенными противотуманными фонарями.

Восход солнца ожидается в 10:01, закат – в 15:56. После заката температура воздуха существенно не изменится.