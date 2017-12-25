Устрицы и морская капуста могут существенно подешеветь

Моллюски, мидии, устрицы, гребешки и морские водоросли могут подешеветь в 2018 году, если ставка НДС на данные продукты понизится с 18 до 10%, сообщают «Известия».

Такая мера предусмотрена в проекте постановления правительства. По факту она приравнивает моллюсков и морскую капусту к сельскохозяйственной продукции. Эксперты считают, что смягчение налогового бремени приведет к росту вылова и продаж, в связи с чем цены на морские деликатесы упадут примерно на 8%.

Текущая система налогообложения в России подразумевает, что ставка НДС в размере 10% устанавливается в отношении товаров, производство которых хотят увеличивать. Морская капуста и моллюски богаты йодом, следовательно должны быть доступны жителям страны. В правительстве считают, что снижение цен популяризирует морские деликатесы, ежедневное потребление которых способно укрепить здоровье нации.