В Петербурге 18 декабря будет облачно с прояснениями

В Петербурге 18 декабря ожидается минусовая температура и порывы ветра до 8 м/с, сообщили в городском ГУ МЧС.

«Облачная погода с прояснениями. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха в течение суток – от -1 до -3 градусов. Атмосферное давление будет повышаться. На дорогах гололедица», - сказали представители ведомства.

Также ведомство предупредило петербуржцев о том, что в городе сохраняется вероятность возникновения эпидемических вспышек острых кишечных инфекций.

Восход солнца будет в 09:57, закат ожидается 15:52. После заката температура воздуха существенно не изменится.