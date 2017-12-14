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В Петербурге появился арт-объект для тех, кто не может позволить себе биткоин

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© Фото: vk.com / hioshi1

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Работа «Дзен и боль» рассказывает о страданиях человека из-за криптовалюты.

Арт-объект «Дзен и боль», посвященный биткоину, украсил один из спусков к воде на набережной реки Фонтанки. Художник Hioshi Msk изобразил страдающего человека с опущенной головой. Он сидит между криптовалютой и долларом. По словам автора, работа посвящена тем людям, которые не могут приобрести биткоин из-за высокой цены.

«Дзен в страданиях. Медитация и отчаяние. Созерцание через боль. Желание приумножить свой капитал сводится к тому что умножаешь ноль. Тем, кому не помешало бы купить пару биткоинов, но не на что», — рассказывает художник.

Ранее Hioshi Msk отметился инсталляцией «Из жизни черных пешек: стояние в очереди в «Сбер». Арт-объект высмеивал длинные очереди к банкоматам в час пик.

vk.com / hioshi1

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