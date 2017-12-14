В «Новую Охту» вернули свет и воду после аварии

Энергетики устранили серьезную аварию в жилом комплексе «Новая Охта», после которой микрорайон погрузился во тьму на долгих восемь часов, сообщили в ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Инцидент случился 13 декабря в половине шестого вечера. Жильцы жаловались на только на отсутствие света, но и воды. В «Водоканале» объяснили cложившуюся ситуацию тем, что отключение электричества повлияло на работу индивидуальных повысительных станциях (ИПС) внутри ЖК. По данным компании, перебоев с подачей воды в район Муринской дороги не возникало.

Восстановить подачу света удалось только 14 декабря в 01:40. На месте аварии работали аварийная бригада ООО «Пересвет» (подрядная организация ЛСР «Недвижимость») и девять пожарных машин.