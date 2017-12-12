Петербургу на 12 декабря обещают мокрый снег, переходящий в дождь. Температура воздуха днем - от одного до трех градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

«Днем мокрый снег, вечером переходящий в дождь, местами налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, во второй половине дня с порывами до 15-17 м/с. Атмосферное давление будет интенсивно понижаться», - рассказали в ведомстве.

Спасатели также предупреждают петербуржцев о гололедице на дорогах. Восход солнца был в 09:50, закат будет в 15:53. После захода солнца температура будет меняться в лучшую сторону. Ближе к ночи на термометре будет плюс четыре градуса тепла.