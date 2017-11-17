Днем 17 ноября в Петербурге будет дождь и сильный ветер

Днем в пятницу, 17 ноября, в Петербурге местами будет умеренный дождь и порывистый ветер. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС.

«Утром, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью западный, юго-западный 5-10 м/с, днем южный, юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-17 м/с», - рассказали в ведомстве.

Температура воздуха днем составит от трех до пяти градусов тепла. Атмосферное давление с утра будет понижаться.