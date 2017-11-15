«Крокодил», тигры и «Дзяды»: что посетить в рамках Культурного форума

Концерт Академической капеллы
Фестивальная программа Культурного форума откроется концертом Капеллы Петербурга. Хор и симфонический оркестр выступят под управлением маэстро Владислава Чернушенко. Они сыграют мелодии из кинофмльмов «Обыкновенное чудо», «Метель», «Цирк», а также легендарные «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» и другие произведения.
Фото: ClassicalMusicNews.Ru
Когда: 15 ноября в 18:00
Где: Государственная академическая капелла Петербурга
Билеты: от 250 рублей
Гала-концерт «Балетмейстер»
Концерт посвящен 80-летию рождения и 60-летия творческой деятельности народного артиста СССР Олега Виноградова. В программу «Балетмейстера» войдет традиционная и современная балетная хореография. В концерте примут участие артисты из России, США, Германии, Южной Кореи и Испании.
Фото: пресс-служба БКЗ «Октябрьский»
Когда: 16 ноября в 18:00
Где: БКЗ «Октябрьский»
Билеты: от 1000 рублей
Фестиваль китайской оперы «История любви»
Опера о всепобеждающей силе любви, в центре сюжета – героиня, которая мечтает о счастье и приснившемся ей юноше. Музыкальную фантазию о любви представят шанхайская пианистка Гу Цзетин и Театр оперы «Куньцюй».
Фото: sobaka.ru
Когда: 16 ноября в 18:45, 17 ноября в 13:00, 18 ноября в 17:00
Где: театр «Балтийский дом»
Билеты: от 600 рублей
Спектакль «Дзяды»
Спектакль по одноименной поэме Адама Мицкевича о поиске Бога, о быстротечности времени и бренности бытия – о том, с чем философия, искусство, культура и религию меряются силами на протяжении тысячелетий. Эту постановку привез в Петербург Teatr Narodowy – один из крупнейших и старейших театров Польши.
Фото: narodowy.pl
Когда: 16 ноября в 19:00
Где: Театр юных зрителей
Билеты: от 1000 рублей
Фильм «20:17»
Российская премьера фильма, посвященного столетию Октябрьской революции. Он состоит из нескольких частей продолжительностью 20 минут и 17 секунд.
Одна из частей фильма – дебютный мультфильм Юрия Норштейна «25-е, первый день», который был создан к 50-летию Октябрьской революции. Также в картину вошли три новеллы современных режиссеров.
Фото: culture.ru
Когда: 16 ноября в 19:00
Где: кинотеатр «Аврора»
Билеты: от 300 рублей
Спектакль «Мастер и Маргарита»
Спектакль по одному из величайших русских романов сыграют студенты четвертого курса Российского института сценических искусств. Студийцы мастерской Григория Козлова впервые выйдут на большую сцену.
Фото: театр «Мастерская»
Когда: 17 ноября в 18:00, 18 ноября в 18:00
Где: театр «Мастерская»
Билеты: от 1600 рублей
Спектакль «Крокодил»
Постановка старшейшего драматического театра Венгрии Nemzeti Színház по рассказу Федора Достоевского. Мелкого чиновника Ивана Матвеевича прокладывает крокодил, привезенный в Петербург на показ. Внутри крокодила Иван Матвеевич остается жив, начинает проповедовать и мечтает повлиять на умы сограждан.
Режиссер спектакля – художественный руководитель Александринки Валерий Фокин. Спектакль поставили на сцене Венгерского театра в 2016 году.
Фото: пресс-служба Александринского театра
Когда: 18 ноября в 19:00, 19 ноября в 19:00
Где: Александринский театр
Билеты: от 500 рублей
Цирковая программа «Эмоции и…»
В лучших традициях российского цирка в программе представят номера с участием четвероногих и пернатых артистов – дрессированных тигров и львов, лошадей, собак и попугаев ара. Зрители увидят аттракцион «Среди хищников» с участием Аскольда и Эдгарда Запашных.
Фото: Большой Санкт-Петербургский государственный цирк
Когда: 18 ноября в 19:00
Где: Цирк на Фонтанке
Билеты: от 500 рублей