В «Пулково» завершилась проверка после сообщения о минировании

В аэропорту «Пулково» завершилась проверка после анонимного сообщения о минировании. Она длилась около трех часов.
Проверка завершилась в 20:10, передает «Фонтанка». Бомбу на территории аэропорта не нашли, эвакуировать людей не стали.
В пятницу, 10 ноября, анонимные сообщения о минировании поступили в аэропорты «Шереметьево» и «Пулково». В Ижевске неизвестные «заминировали» несколько школ и объектов транспортной инфраструктуры. Также в этот день анонимные сообщения поступали в украинские аэропорты.