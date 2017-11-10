Поезд из Москвы в Петербург опаздывает более чем на час

Поезд №748 «Невский экспресс», который едет из Москвы в Петербург, задерживается более чем на час. Об этом 10 ноября сообщила «Октябрьская железная дорога».

«Опоздание по прибытии в Санкт-Петербург составит более одного часа (прибытие по графику в 17:55)», – объявили в ОЖД. Задержка связана с «техническими причинами».