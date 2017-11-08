Twitter признал успешным эксперимент с 280 символами

Сервис микроблогов Twitter признал успешным эксперимент с увеличением количества знаков в сообщениях со 140 до 280 символов. В скором времени новый размер длины твитов станет доступен всем его пользователям.

В Twitter отметили, что пользователи сталкивались с проблемами при попытках написать длинные сообщения. Они пытались максимально сократить их, в результате чего 9% всех твитов составляли почти 140 символов.

Во время эксперимента только 1% твитов достигал максимального предела в 280 символов. В течение месяца пользователи, которым был доступен экспериментальный размер в 280 символов, только в 5% случаев писали больше 140 знаков и только в 2% – больше 190 знаков.

Ранее Facebook и Twitter решили выполнить требования российского законодательства. В связи с этим Facebook создает представительство в России, а Twitter намерен перенести в РФ серверы с персональными данными россиян. По словам источников «Известий», сервис микроблогов в настоящее время подбирает место расположения серверов.