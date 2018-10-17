«Делойт» трансформирует юридическую практику в СНГ

Крупнейшая в мире фирма в области аудита и консалтинга «Делойт» развивает юридическую практику в СНГ. В планах компании – трансформация предоставляемых услуг. В связи с изменениями в качестве партнера руководителя «Делойт», СНГ присоединилась Анна Костыра.

Анна Костыра – специалист с более чем 18-тилетним опытом работы и навыком построения эффективных моделей ведения бизнеса и развития экспертных практик «с нуля». В планах «Делойта», СНГ усовершенствование юридической консультации в привычном ее понимании. Специалисты смогут оказать клиенту всестороннюю поддержку, предоставив бизнес-консультацию, повышающую эффективность внутренних процессов и предупреждающую юридические и финансовые риски.

«Говоря о трансформации юридической практики, мы подразумеваем уход от классической юридической консультации в виде подготовки юридического заключения или оказания другой юридической услуги по запросу клиента и в точном соответствии с этим запросом», – рассказывает Анна Костыра.

«Трансформированный» юрист – это бизнес-консультант для клиента. Он не ограничивается в своей работе ответом на вопрос в области права, а помогает исходя из понимания бизнеса клиента правильно сформулировать этот вопрос, выходя за рамки исключительно юридической экспертизы и учитывая налоговые последствия, современные требования сложной регуляторной среды и планы клиента в отношении новых рынков коммерциализации его продукта. Наш трансформированный юрист думает о клиенте не с момента подписания договора, а всегда, опережая возникновение проблемы, которую зачастую проще и дешевле предотвратить, чем решать, если она появится. Такой юрист, зная ситуацию на рынке, первым расскажет о рисках, возникших у других компаний отрасли, предложит меры по их предотвращению и расскажет, как повысить эффективность бизнеса.

Анна Костыра специализируется в области цифрового права и интеллектуальной собственности, и за время многолетней практики приобрела опыт работы с российскими и международными компаниями в отраслях добывающей промышленности, промышленного производства, фармацевтической отрасли, IT, розничного сектора и др.

Правила в правовой и финансовой областях модифицируются стремительно, и предприниматель вынужден постоянно приспосабливаться к быстроизменяющейся среде, тратить на это время и силы. «Трансформированные» юристы «Делойта» решают эту задачу, предугадывая тенденции именно с учетом особенностей бизнеса клиента. Новая юридическая практика по сути являет собой интеграцию усилий юридической, налоговой и консалтинговой услуг «Делойта»:

«Изменится результат оказания услуг, – объясняет Анна. – Клиенты получат не просто юридическую консультацию, а в том числе ответы на вопросы, которые еще не заданы, но которые мы предвидим исходя из знания их деятельности и лучших мировых практик ведения бизнеса в данной отрасли. При обращении к юристу грамотно сформулировать задачи проекта и проконтролировать корректность его исполнения на всех этапах реализации и последующего внедрения ему помогут специалисты сразу всех лучших практик «Делойта» – налоговой, юридической, управления рисками, практики по разработке стратегий и повышению операционной эффективности и многих других».