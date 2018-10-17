  • 18 Октябрь 2018
USD 05.10.2018 66.2115 +0.7871
USD ММВБ  
EUR 05.10.2018 76.0505 +0.3152
EUR ММВБ  
Нефть($) 17.10.2018 80.33 1.63
Нефть(p) 17.10.2018 5318.77 +169.87

«Делойт» трансформирует юридическую практику в СНГ

Автор:


© Фото: Максим Богодвид / РИА «Новости»

Темы дня

В связи с изменениями в качестве партнера руководителя «Делойт», СНГ присоединилась Анна Костыра.

Крупнейшая в мире фирма в области аудита и консалтинга «Делойт» развивает юридическую практику в СНГ. В планах компании – трансформация предоставляемых услуг. В связи с изменениями в качестве партнера руководителя «Делойт», СНГ присоединилась Анна Костыра.

Анна Костыра – специалист с более чем 18-тилетним опытом работы и навыком построения эффективных моделей ведения бизнеса и развития экспертных практик «с нуля». В планах «Делойта», СНГ усовершенствование юридической консультации в привычном ее понимании. Специалисты смогут оказать клиенту всестороннюю поддержку, предоставив бизнес-консультацию, повышающую эффективность внутренних процессов и предупреждающую юридические и финансовые риски.

«Говоря о трансформации юридической практики, мы подразумеваем уход от классической юридической консультации в виде подготовки юридического заключения или оказания другой юридической услуги по запросу клиента и в точном соответствии с этим запросом», – рассказывает Анна Костыра.

«Трансформированный» юрист – это бизнес-консультант для клиента. Он не ограничивается в своей работе ответом на вопрос в области права, а помогает исходя из понимания бизнеса клиента правильно сформулировать этот вопрос, выходя за рамки исключительно юридической экспертизы и учитывая налоговые последствия, современные требования сложной регуляторной среды и планы клиента в отношении новых рынков коммерциализации его продукта. Наш трансформированный юрист думает о клиенте не с момента подписания договора, а всегда, опережая возникновение проблемы, которую зачастую проще и дешевле предотвратить, чем решать, если она появится. Такой юрист, зная ситуацию на рынке, первым расскажет о рисках, возникших у других компаний отрасли, предложит меры по их предотвращению и расскажет, как повысить эффективность бизнеса.

Анна Костыра специализируется в области цифрового права и интеллектуальной собственности, и за время многолетней практики приобрела опыт работы с российскими и международными компаниями в отраслях добывающей промышленности, промышленного производства, фармацевтической отрасли, IT, розничного сектора и др.

Правила в правовой и финансовой областях модифицируются стремительно, и предприниматель вынужден постоянно приспосабливаться к быстроизменяющейся среде, тратить на это время и силы. «Трансформированные» юристы «Делойта» решают эту задачу, предугадывая тенденции именно с учетом особенностей бизнеса клиента. Новая юридическая практика по сути являет собой интеграцию усилий юридической, налоговой и консалтинговой услуг «Делойта»:

«Изменится результат оказания услуг, – объясняет Анна. – Клиенты получат не просто юридическую консультацию, а в том числе ответы на вопросы, которые еще не заданы, но которые мы предвидим исходя из знания их деятельности и лучших мировых практик ведения бизнеса в данной отрасли. При обращении к юристу грамотно сформулировать задачи проекта и проконтролировать корректность его исполнения на всех этапах реализации и последующего внедрения ему помогут специалисты сразу всех лучших практик «Делойта» – налоговой, юридической, управления рисками, практики по разработке стратегий и повышению операционной эффективности и многих других».

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Где пофотографироваться в Петербурге, пока не выпал снег

    После 22 октября в Северной столице ожидается первый снегопад. «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие места для прогулок и фотосессий, куда обязательно стоит отправиться до наступления холодов.

    читать далее →

    Призраки и счастье: новые спектакли в театрах Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» подобрал театральные постановки, которые появились на сцене осенью 2018 года.

    читать далее →

    Путешествие сквозь время: самые красивые особняки Петербурга

    В Петербурге есть здания, которые особенно ярко выделяются даже на фоне общего стиля города. «Санкт-Петербург.ру» собрал самые необычные особняки и дворцы Северной столицы.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Сатанинский гриб и ложная лисичка: список грибов, которые могут убить

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о грибах, которые лучше оставить в лесу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Непарадная красота: топ-7 брандмауэров Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает об истории неофициального символа города на Неве, из-за которого спорят власти, жители и художники.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    17.10.18
    Репутация Tkeycoin выросла после включения в мировой реестр собственности
    16.10.18
    Досмотровые устройства
    15.10.18
    В ТЦ «Жемчужная плаза» пройдет бесплатный показ фильмов с лекциями звезд
    12.10.18
    Как получить высшее образование за пару дней: реалии и мифы
    11.10.18
    Как выбрать матрас
    11.10.18
    Украшения из янтаря
    01.10.18
    Рестораны Петербурга «распробовали» омниканальный маркетинг
    27.09.18
    Подбираем новую крестовину кардана для квадроцикла – что нужно знать

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram