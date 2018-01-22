В Московском суде Петербурга началось рассмотрение дела бывшего депутата из Калининграда и предпринимателя из Москвы

В коридорах Московского районного суда после 18:00 становится безлюдно. Мимо двух обвиняемых, двух юристов и одного журналиста пару раз проходят четверо крепких мужчин в наручниках, окруженных таким же количеством конвоиров.

Суд по делу бывшего депутата заместителя председателя Совета депутатов Зеленоградского района Калининградской области Сергея Попкова и предпринимателя из Москвы Александра Боровикова должен начаться в 16:00, однако в зал заседания мы входим в семь вечера. Их задержали в последних числах мая 2015 года по подозрению в мошенничестве петербургские следователи. Это уже вторая попытка прокуратуры начать судебный процесс по этому делу – две предыдущие закончились возвратом дела в следственные органы на доработку. Судья Олег Тихомиров, ведущий процесс, выглядит усталым, но собранным.

На суд не приехал потерпевший Владимир Шлюсовер: киевский бизнесмен не отреагировал ни на одну из повесток о начале рассмотрения дела, отправленных петербургской прокуратурой. Адвокат Боровикова просит перенести процесс до момента извещения потерпевшего по делу, но получает от судьи отказ.

Прокурор Попова начинает зачитывать обвинительную часть уголовного дела: «Попков и Боровиков, каждый обвиняются в преступлении «покушение на мошенничество», то есть умышленное действие лица, направленного на совершение преступления: хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Пока прокурор со скоростью мастеровитого рэпера читает текст обвинения, все спокойно занимаются своими делами: судья перебирает бумаги, Боровиков читает новости с мобильного телефона, а Попков и адвокаты просто сидят с очень задумчивыми лицами.

В декабре 2014 года к Александру Боровикову обратился человек по фамилии Медведев с предложением от киевского бизнесмена Шлюсовера по покупке трех земельных участков в Калининградской области. За земли покупатель готов заплатить Боровикову 200 млн рублей. Но при одном условии – изменить назначение участков: из земель сельскохозяйственного использования они должны быть переведены в земли под индивидуальное жилое строительство (ИЖС). Московского предпринимателя заинтересовало предложение, и он соглашается с условием покупки, но говорит, что процедура перевода земель – дело долгое и затратное. Он уже потратил 5 млн рублей на эту операцию и ему необходимо еще 7 млн рублей.

Медведев свел Боровикова с представителем фирмы Шлюсовера «Хартфорд Бизнес Солюшн» по фамилии Капанцан, который действует от лица компании по доверенности. Он интересуется знакомствами Боровикова в совете муниципальных депутатов Зеленоградского района Калининградской области, которые общим голосованием утверждают изменение статуса земель. Боровиков, который уже предпринял неудачную попытку сменить назначение своих участков, знакомит его с несколькими депутатами, в том числе с Попковым. Все они объясняют Капанцану, как проходит процесс перевода земель из одной категории в другую. По версии следствия, Боровиков обещает Капанцану за взятку в 7 млн рублей Попкову перевести участки в категорию ИЖС.

К маю 2015 года «Хартфорд Бизнес Солюшн» собирает 7 млн рублей и через женщину по фамилии Капкаева передает деньги для взятки играющему роль посредника Боровикову, которого задерживают в момент передачи денег. Сторона обвинения утверждает, что Боровиков и Попков обманули представителей ООО «Хартфорд Бизнес Солюшен» относительно полномочий Попкова по смене земель, чтобы получить 7 млн рублей.

Оба обвиняемых вину не признают. Адвокат Олег Вышинский, защищающий Попкова, произносит небольшую речь, содержание которой сводится к тому, что в ходе процесса он вскроет явные противоречия в обвинениях и постарается доказать невиновность своего подзащитного. Боровиков добавляет, что он не только не признает вины, но и совершенно не понимает сути обвинений.

«Я имел законное намерение продать свои земельные участки, а Шлюсовер имел законное намерение их купить. Условием сделки являлось изменением мной вида использования моих участков на ИЖС, что является законным исполнимым условием. Содействие в части продажи моих земельных участков оказывали Медведев, Капанцан и Капкаева, от которой я получил деньги как от представителя Шлюсовера в размере 7 млн рублей, и был задержан, не имея возможности как-либо распорядиться деньгами во исполнение обязательств по сделке купли-продажи. Как законный собственник я имею право продавать участки, осуществлять их перевод в другую категорию, назначать стоимость имущества и услуг, получать аванс и распоряжаться им по своему усмотрению», – уверен Боровиков.

Боровиков объясняет, что его действия не соответствуют определению «мошенничества» и являются законными. По мнению предпринимателя, он также не мог получить никакой выгоды от передачи денег Попкову, потому что знал об отсутствии у него полномочий для перевода земель. Более того, передача денег Попкову, который не сможет изменить назначение земель, привела бы к тому, что Боровиков не выполнит условие договора с Шлюсовером и сделка на 220 млн рублей будет сорвана.

«Обвинительное заключение от 11.09.2017 содержит описание моих действий, которые не попадают под признаки преступления «мошенничество», в котором меня обвиняют, и содержит прямые указания на мои законные действия при получении 7 млн рублей от имени покупателя Шлюсовера», – заключает Боровиков и ходатайствует об отправке дела назад в прокуратуру на доработку.

Аналогичное ходатайство подает и адвокат Боровикова Александр Леонтьев. Но прокурор отказывает в удовлетворении заявленных требований, и судья Тихомиров отклоняет ходатайство, встав на сторону обвинения.

Далее в течение часа прокурор зачитывает показания шестерых второстепенных свидетелей из Калининграда, но это никак не оживляет заседание. Пятеро из них – бывшие коллеги Попкова, которые все как один дают ему хорошую характеристику, и другие муниципальные служащие. Еще одна свидетельница – старая знакомая Боровикова, которая с ним когда-то работала. Прокурор показаниями свидетелей подтверждает, что Попков не владел полномочиями по смене назначения земель, о чем свидетельствует и федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

На этом судья заканчивает слушание, предварительно приняв предложения сторон о датах следующих заседаний. Ближайшей судебный процесс по делу состоится 29 января 2018 года, еще два состоятся в феврале.

«Санкт-Петербург.ру» следит за ходом дела.