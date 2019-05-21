Зачем в Петербурге разводят мосты

Петербург расположен на 42 островах, соединенных 342 городскими мостами (5 в Кронштадте, 54 в Царском селе, 51 в Петергофе, 16 в Павловске и 7 в Ораниенбауме). Только 9 из них регулярно разводят, а остальные – лишь по предварительным заявкам судовладельцев.

Мосты Петербурга открывают ночью для прохода крупнотоннажных судов, проходящими с Волги в сторону Финского залива и Балтийского моря (или судов, выполняющими обратный маршрут).

Нева является последним участком Волго-Балтийского канала, построенного в советское время для прохода речных судов из России в европейские порты. Серия каналов соединяет реку с Балтийским, Азовским, Черным морями и Москвой.

Во время Великой Отечественной войны разводные мосты были главной мишенью артиллерии и авиации. В 1942 году от авиабомбы пострадал Троицкий мост и был закрыт на два года. В 1943 году в разводной пролет Дворцового моста тоже попала авиабомба, она взорвалась в воде, но все равно повредила многие части моста.

Первый разводной мост

Во времена правления Петра I было строго запрещено строительство постоянных мостов, чтобы привить жителям привязанность к воде, поэтому судна могли проходить в удобное им время. Людям приходилось ездить по городу, как в Венеции, на лодках. Вместо постоянных мостов были лишь временные-плашкоутные (наплавные). Однако, идея Петра провалилась, и временные мосты были заменены каменными и чугунными.

В период с 1843 по 1850 был возведен первый постоянный чугунный-арочный мост, который считался самым протяженным в Европе – 300 метров. Сегодня (и тогда тоже) известный как Благовещенский он состоял из восьми пролетом, семь из которых были перекрыты чугунными арками, а последний, возле правого берега, был разводным. Торжественное открытие состоялось 21 ноября 1850 года.

Время работы разводных мостов

Уникальное зрелище проходит с конца апреля до середины ноября. Выходя ночью в город в этот период, важно знать точное время разводки мостов. Потому что, если вы не обладаете навыками Моисея, то можете обнаружить, что попали в довольно неприятную ситуацию, когда придется всеми способами искать альтернативные маршруты, чтобы перебраться в нужную часть города.

Некоторых, правда, разведенные мосты не останавливают. В апреле 2019 года гражданин Италии пытался на каршеринговом авто перепрыгнуть с одной части моста в другую. Попытка не увенчалась успехом, и он застрял между пролетами. Это, кстати, не единственный случай – в 2015 году байкер-экстремист, в отличии от итальянца, удачно перепрыгнул через разведенный мост.

Точное время открытия мостов, можно проверить на сайте Мостотреста, государственного органа, который управляет обслуживанием городских мостов и других общественных инфраструктур. Существует также приложение с постоянно обновляющейся информацией в Google Play и AppStore (при желании можно установить PUSH-уведомления) – «Мосты Петербурга».

Что важно помнить

Некоторые мосты разводятся дважды за ночь, например, Дворцовый, чтобы автомобили могли пересечь мост. Возможно, что некоторые мосты закроются раньше, чем ожидалось, если последний корабль уже прошел. По этой же причине возможно, что вторая разводка не состоится, все зависит от конкретного дня.

В государственные праздники или при плохих погодных условиях (при температуре воздуха более +25 градусов и при скорости ветра более, чем 15 метров/сек) мосты не разводят. Во время проведения праздника выпускников «Алые Паруса» разводят лишь Троицкий мост, так как через него проходит «сказочный» фрегат. На день ВМФ, в период подготовки и проведения парада, мосты разводят внепланово в дневное время.

Бывало, что мост разводился сам по себе. В августе 2018 года из-за деформации крыла Володарский мост самопроизвольно развелся примерно на 20 см. Иногда мосты не могут развести по техническим причинам – в 2012 году из-за неправильной замены асфальта не был разведен Кантемировский мост.

Несмотря на то, что мосты разводятся с апреля по ноябрь, по-настоящему оценить их достоинство лучше во время Белых ночей, а еще лучше во время шоу «Поющие мосты». В рамках шоу под музыкальное сопровождение разводят только Дворцовый мост.