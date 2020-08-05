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В деле о взятке депутата Коваля появляются новые подробности

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© Фото: СК РФ

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В деле арестованного депутата Законодательного собрания Петербурга Романа Коваля, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, появляются новые подробности о связях со спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым.

Депутат ЗакСа Роман Коваль был задержан сотрудниками ФСБ 30 июля по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Задержанию подвергся и его помощник Андрей Гришин за посредничество при получении взятки (ст. 291.1 УК РФ).

Следственный комитет выяснил, что Коваль мог получить почти 17 млн рублей, в том числе автомобиль Audi Q7, в качестве платы за предоставление бюджетных средств по «депутатской поправке» - возможности депутатов Петербурга ежегодно распределять 1,5-2% бюджета города.

Размер взятки составил около 20% от выделенных Ковалем средств в рамках преступной схемы. Она заключалась в выделении средств города бюджетным учреждениям Петербурга для предоставления контрактов на поставку медоборудования, которые выигрывали и исполняли компании предпринимателя Михаила Лихолетова.

После задержания Коваля на два месяца по уголовному делу появилась информация об исключении депутата из списка политического совета петербургского отделения «Единой России» и президиума политсовета петербургских единороссов на сайте партии. Однако информация о Ковале осталась в кэше интернет-страницы.

Кроме того, по данным Telegram-канала «Занимательная конспирология», в декларации депутатов ЗакСа за 2019 год у Романа Коваля в графе «семья» пропали два сына, информация осталась лишь об одном из трёх детей депутата.

Авторы канала предположили, что на их имя может быть записано имущество, которое подверглось бы проверке СК и могло бы бросить тень на тесные связи Коваля с главой ЗакСа Вячеславом Макаровым, который, предположительно, и потребовал изменить данные. Сообщается также, что после ареста депутата спикер парламента практически перестал появляться на публике.

Также Telegram-канал сообщает, что помощник Коваля Артём Гришин был помощником председателя редакционной комиссии ЗакСа Сергея Купченко. Он является давним сослуживцем спикера парламента Макарова и состоит в числе его приближенных.

Важную деталь в рамках связей Коваля с Макаровым отметил и Telegram-канал «Скипетр». В кабинете депутата на стене висит портрет спикера Заксобрания, что показалось авторам канала странным. Ведь в высоких кабинетах принято использовать портреты президента и премьер-министра как главных лиц государства.

Ранее канал «Компромат-Групп» сообщал, что Коваль является племянником депутата Госдумы и бывшего вице-губернатора Петербурга Игоря Дивинского, а также приближённым лицом Вячеслава Макарова. 

Подробности карьеры и деловых связей Романа Коваля с высокопоставленными чиновниками, способные повлиять на развитие дела и появление новых фигурантов, не публикуются в СМИ. Вслед за пропажей семейных данных из официальной декларации о доходах и имуществе Коваля, депутат сам стал пропадать из новостной повестки Петербурга. 

Новая информация, которая распространяется по Telegram-каналам, может позволить усомниться в единоличном использовании Ковалем своего должностного положения для реализации мошеннической схемы с использованием бюджетных средств через «депутатскую поправку».

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