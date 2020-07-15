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Картина дня: главные новости России и Петербурга за 15 июля

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© Фото: Виталий Тимкив / РИА «Новости»

Темы дня

Закрытие временного госпиталя в «Ленэкспо», популяционный иммунитет к COVID-19, пожар на Краснопутиловской улице.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало закрытие временного госпиталя в «Ленэкспо». 15 июля из него вывезли оставшихся пациентов. Сто человек персонала вернутся в госпиталь для ветеранов войн, который курировал работу.

По информации «Фонтанки», утром по выздоровлении из «Ленэкспо» выписали 10 пациентов, а оставшихся 15 человек перевезли в госпиталь для ветеранов войн. Обустройство временного госпиталя в выставочном комплексе на Васильевском острове обошлось бюджету почти в 600 млн рублей. Он проработал менее четырёх месяцев.

Второй темой, согласно «Монитору», стало заявление главы Роспотребнадзора о российском уровне популяционного иммунитета к COVID-19 в 26%. Об этом Анна Попова рассказала на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Максимальные показатели коллективного иммунитета у детей: до 6 лет – до 42% из числа обследованных, 7-13 лет – до 38%.

Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявлял, что все ограничительные меры в России можно будет снять только в том случае, когда 60-70% населения будет иметь иммунитет к COVID-19.

Третьей темой дня стал пожар в жилом доме на Краснопутиловской улице. Первыми об этом написали Topspbtv.ru (08:15), «Фонтанка.ру» (08:25) и Piter.tv (08:35). По информации ГУ МЧС Петербурга, сообщение о возгорании на площади 80 кв. метров поступило 15 июля в 07:54. Перед инцидентом произошёл взрыв газа. Эвакуировано около 20 человек. Одна женщина получила 70% ожогов тела. Сейчас она находится в больнице.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, Gazeta.spb и Topspbtv.ru.

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