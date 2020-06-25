Картина дня: главные новости России и Петербурга за 25 июня

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало возвращение аэропорта Пулково к круглосуточному режиму работы с 1 июля. О этом заявил генеральный директор ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев. Накануне воздушная гавань Петербурга отметила 88-летие.

По оценке Сергеева, пассажиропоток Пулково из-за пандемии коронавируса в 2020 году может составить лишь 10 млн человек. Это в два раза меньше по сравнению с прошлым годом.

Сейчас в аэропорту думают над тем, как улучшить работу после окончания пандемии. Уже сейчас Пулково усиленно развивает цифровые сервисы, которые позволяют пройти все этапы регистрации удалённо, чтобы меньше находиться в потоке людей.

Второй темой, согласно «Монитору», стало возобновление работы креативного пространства «Севкабель Порт» после снятия введённых из-за пандемии ограничительных мер.

За время простоя в пространстве успели обновить набережную и создать новые объекты. Недавно там уже успели открыться шоурумы и магазины, а также кафе с едой на вынос. «Севкабель Порт» находится на Кожевенной линии Васильевского острова.

Третьей темой дня стало появление в Парке 300-летия второго ограждения. Первыми об этом написали «Деловой Петербург» (15:05), «Фонтанка.ру» (15:05) и Piter.tv (15:55). Новый стальной забор установили вплотную к прежнему из-за нахлынувших туда горожан. Во время аномальной жары на пляже парка, который официально закрыт из-за пандемии, массово собираются люди.

Несмотря на попытку чиновников ограничить вход в Парк 300-летия, днём 25 июня там снова была толпа. «Осталось оборудовать пулемётные гнёзда и выкопать рвы», – иронизируют в соцсетях.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Gazeta.spb, «Росбалт», и Piter.tv.