Картина дня: главные новости России и Петербурга за 18 июня

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало снятие Роскомнадзором блокировки Telegram. Об этом сообщается на сайте ведомства. Мессенджер Павла Дурова был заблокирован по решению суда в апреле 2018 года, но продолжал работу. За два года его аудитория в России выросла с 3 млн до 30 млн человек.

«Готовы взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков», – заявили в Роскомнадзоре.

Второй темой, согласно «Монитору», стал запуск туристического маршрута из Петербурга и Финляндии по Карелии. Власти республики совместно с представителями соседней страны разработали четыре маршрута под брендом «Одна Карелия – две страны».

Программы рассчитаны на лето следующего года, одна – на зиму. Туристы увидят Валаамский монастырь и горный парк «Рускеала». Финская сторона проведёт экскурсии по национальному парку «Коли» и коммуне Иломантси в провинции Северная Карелия. Маршрут будет начинаться как из Петербурга, так и из финского города Йоэнсуу.

Третьей темой дня стало заявление губернатора Петербурга о подготовке ко второй волне коронавируса осенью. Первыми об этом написали Тopspb.tv (11:30), «Метро» (12:05) и Piter.tv (12:20). По словам Александра Беглова, она может прийти после того, как начнут работать школы, детские сады и другие организации. Он отметил, что город вышел на плато по заболеваемости COVID-19, однако о победе над инфекцией речи пока не идёт.

Риск прихода второй волны существует и по оценке Роспотребнадзора Анны Поповой. По её словам, принятые меры летом помогут сократить интенсивность процесса распространения коронавируса.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали «Росбалт», Gazeta.spb и Piter.tv.