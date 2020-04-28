Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 28 апреля

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало продление президентом нерабочих дней в России до 11 мая включительно с сохранением зарплаты. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с губернаторами и членами правительства.

Президент поручил правительству и Роспотребнадзору подготовить план постепенного снятия ограничений режима самоизоляции с 12 мая. Точная дата начала будет зависеть от эпидемиологической обстановки в конкретных регионах. По его словам, пик коронавирусной инфекции ещё не пройден. Путин также предложил официально назначить 28 апреля – Днём работников скорой помощи.

Второй темой, согласно «Монитору», стало появление в Петербурге пяти новых больниц для больных COVID-19. Комитет по здравоохранению сообщил о приёме пациентов с коронавирусной инфекцией в Мариинской больнице, Городской больнице №15, Больнице №38 имени Н.А. Семашко, Родильном доме №16, а также Детской городской больнице святой Ольги. Таким образом, в Петербурге всего развернуто 5483 койки для больных.

За сутки в России зафиксировано 6411 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 198 – в Петербурге. Всего в России 93 558 заболевших, это восьмое место в мире.

Третьей темой дня стало продление губернатором Петербурга запрета на посещение лесопарковых зон и городских лесов. Первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (16:35), Topspb.tv (16:45) и «Метро» (16:50). Александр Беглов продлил противопожарный режим на территории Петербурга до 31 мая.

Под запретом остались: костры, пал травы, сжигание мусора, а также любые пожароопасные работы, не согласованные с ГУ МЧС по Петербургу. Въезд в зелёные зоны на транспорте также запрещён.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Regnum, Piter.tv и Gageta.spb.