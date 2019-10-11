Власти Петербурга до сих пор не определились с проектом по реконструкции Конюшенного ведомства

Ценность исторических зданий Петербурга неоспорима. Порой проекты по реконструкции десятилетиями не претворяются в жизнь. Часто это связано с несовершенством градостроительного кодекса, медленной реакцией властей и недобросовестными подрядчиками.

В 2010 году первая операция по спасению Конюшенного ведомства оказалась провальной. ГК «Плаза Лотос Групп» за период владения успела варварски снести часть построек. Спустя почти десять лет власти решили вернуться к решению данного вопроса и в июле открыли выставку проектов восстановления комплекса: три от компаний-инвесторов и два от города. Все представленные концепции направлены на открытие общественного пространства с различным коммерческим наполнением.

ООО «Тандем Истейт» продвигает идею полностью переделать ведомство в образовательный и выставочный центр. ООО «Старт Девелопмент» предлагает в главном здании открыть галерею современного искусства совместно с Пушкинским музеем. Кроме того, архитекторы задумали организовать подземную парковку, что несёт опасность для сильно поврежденного фундамента ведомства.

Идея ООО «Группа Ярд» состоит в создании музейного пространства с концертным залом и амфитеатром, что считается значительным вмешательством в архитектуру объекта. АО «Центр выставочных и музейных проектов» планирует создать многофункциональный общественно-культурный комплекс. При этом концепция перенасыщена вариантами приспособления каждого из корпусов. Музей истории Санкт-Петербурга, в чьём ведении сейчас находится Конюшенное ведомство, предлагает разместить свою экспозицию, музей-квартиру Карла Маннергейма, и создать место для проведения фестивалей.

Городские проекты рассчитаны на полностью бюджетное финансирование, и как в этих условиях возвращать вложенные деньги, пока не ясно. Компании-инвесторы также согласны начать реконструкцию только при городском софинансировании.

Смольный до сих пор не определился с будущим Конюшенного ведомства. При этом сделать выбор власти должны совместно с жителями Северной столицы. Необходимо прийти к консенсусу и принять общее видение реставрации. Не стоит затягивать обсуждение, иначе город рискует потерять памятник архитектуры петровских времен. Как отмечает архитектор, урбанист Даниил Веретенников, такие здания, как Конюшенное ведомство, являются объектами общегородской значимости, и каждый считает их немножко своими.

Пока что ни общество, ни эксперты, ни власти не пришли к однозначному ответу. Смольный определиться с концепцией в конце года, а за это время могут быть предложены варианты реновации Конюшенного ведомства от других кандидатов. Увеличить шансы появления новых игроков можно, пересмотрев условия сотрудничества. Передача исторического здания в собственность бизнесу сможет привлечь потенциальных инвесторов, а значит, приблизить комплекс к его реконструкции.