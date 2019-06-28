Сеть магазинов домашнего текстиля, товаров для дома, интерьера и детей Arya Home открыла фирменный магазин в ТК «Невский Центр»

В Arya Home представлен широкий ассортимент товаров: домашний текстиль, детские пледы и постельное белье, пижамы, бортики в кроватку, пеленки и нагрудники, домашняя одежда для взрослых, подушки и покрывала, аксессуары для ванной, текстиль для кухни, шторы и многое другое.



Новый Arya Home станет дополнением к уже существующим магазинам товаров для детей и для дома. На четвертом этаже ТК «Невский Центр», помимо этого магазина, уже работают такие детские бренды, как Mothercare, «Маленькая Лэди», Imaginarium, Happy Step, «Стокманн», «Маленький гений», Jacadi, Crockid. Пул операторов товаров для дома и интерьера представлен брендами «Стокманн товары для дома», Pentik, Togas и Askona.



«На данный момент наша сеть насчитывает более 60 магазинов по всей России – от Калининграда до Владивостока. Петербург – один из приоритетных регионов, в котором мы стремимся расширить присутствие. Выбирая торговый комплекс для открытия нового магазина, мы ориентировались, в первую очередь, на локацию в центре города, грамотную концепцию действующего объекта, удобную транспортную и пешеходную доступность, целевой трафик покупателей, пул арендаторов сегмента средний и средний плюс. Торговый комплекс «Невский Центр» подошел по всем параметрам», – рассказал Алексей Нефедов, директор по развитию Arya Home.



«Все преимущества нашего торгового комплекса уже оценили многие федеральные и международные бренды, и мы рады, что к ним присоединился такой крупный игрок, как Arya Home. В ТК «Невский Центр» мы постарались создать атмосферу комфортного шоппинга в сердце северной столицы. Новый арендатор стал дополнением к уже сформированной линейке брендов, продающих товары для детей, дома и интерьера», – рассказал Дмитрий Кирман, руководитель пресс-службы ТК «Невский Центр».



Более подробную информацию о мероприятиях в ТК «Невский Центр» можно узнать на официальных страницах торгового комплекса в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram, Facebook и на сайте nevskycentre.ru