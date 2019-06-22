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В Петербурге открыли новые смотровые площадки

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© Фото: Борисов Алексей / Невские Новости

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Теперь все жители могут насладиться панорамными видами при помощи биноклей с многократным увеличением.

Петербург – культурная столица России. Его привлекательность и завораживающая красота притягивает все большее и большее количество туристов ежегодно. Местная администрация регулярно ищет возможность порадовать людей: создаются новые уютные уголки, обзорные площадки, поддерживается историческая красота города.

Теперь все жители могут насладиться панорамными видами при помощи только что установленных биноклей с многократным увеличением на смотровых площадках.

Некоторым туристам уже посчастливилось испытать оборудование на стрелке Васильевского острова, а также Университетской набережной. Идея пришлась людям по вкусу. По их словам, на панораму города через линзы бинокля стоит полюбоваться каждому.

Новые туристические площадки, оборудованные специальной техникой, расположены в следующих районах: на набережных Макарова, лейтенанта Шмидта, Университетской, а также на стрелке Васильевского острова. Правда, иногда приходится занимать очередь и немного ждать, так как бинокли оказались очень даже востребованы.

Петербург недавно был назван лучшим туристическим городом. В конкурсе World Travel Awards он обошел Париж, Рим, Лондон и другие города.

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