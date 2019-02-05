В Санкт-Петербургской математической олимпиаде начальной школы приняли участие 12000 человек

В Санкт-Петербургском государственном политехническом университете Петра Великого 3 февраля состоялся основной тур V Санкт-Петербургской математической олимпиады начальной школы, которая ежегодно проводится при поддержке комитета по образованию. В этом году олимпиада поставила рекорд по общему количеству участников – испытание прошли 12000 учащихся 1-4 классов из Петербурга, Ленобласти и других регионов России.



Как отмечают организаторы, с каждым годом интерес к олимпиаде увеличивается. Отборочный тур олимпиады состоялся в ноябре в школах и математических кружках России. В финал вышли 2200 учащихся.



Олимпиада является личным первенством, где участнику предлагается решить восемь задач. Школьники, показавшие лучшие результаты в каждой из четырех параллелей, будут награждены подарками, дипломами и похвальными отзывами, которые учитываются при поступлении в ведущие профильные школы и лицеи Петербурга. Математическая олимпиада проводится при поддержке ВТБ.