В Санкт-Петербургском государственном политехническом университете Петра Великого 3 февраля состоялся основной тур V Санкт-Петербургской математической олимпиады начальной школы, которая ежегодно проводится при поддержке комитета по образованию. В этом году олимпиада поставила рекорд по общему количеству участников – испытание прошли 12000 учащихся 1-4 классов из Петербурга, Ленобласти и других регионов России.
Как отмечают организаторы, с каждым годом интерес к олимпиаде увеличивается. Отборочный тур олимпиады состоялся в ноябре в школах и математических кружках России. В финал вышли 2200 учащихся.
Олимпиада является личным первенством, где участнику предлагается решить восемь задач. Школьники, показавшие лучшие результаты в каждой из четырех параллелей, будут награждены подарками, дипломами и похвальными отзывами, которые учитываются при поступлении в ведущие профильные школы и лицеи Петербурга. Математическая олимпиада проводится при поддержке ВТБ.
В Санкт-Петербургской математической олимпиаде начальной школы приняли участие 12000 человек
© Фото: предоставлено организаторами
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Олимпиада является личным первенством, где участнику предлагается решить восемь задач.
В Санкт-Петербургском государственном политехническом университете Петра Великого 3 февраля состоялся основной тур V Санкт-Петербургской математической олимпиады начальной школы, которая ежегодно проводится при поддержке комитета по образованию. В этом году олимпиада поставила рекорд по общему количеству участников – испытание прошли 12000 учащихся 1-4 классов из Петербурга, Ленобласти и других регионов России.
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