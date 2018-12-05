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Газовики со всей России сразились в интеллектуальной битве

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© Фото: Интеллектуальные игры
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    Почетным гостем и ведущим чемпионата стал игрок элитарного клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель Хрустальной совы Михаил Скипский.

    В минувшие выходные более ста газовиков со всей России выяснили в Петербурге, кто самый умный. В ООО «Газпром переработка» состоялся финал Открытого чемпионата компании по интеллектуальным играм, в котором приняли участие 18 дочерних обществ и филиалов Газпрома.

    «Сегодня во многих компаниях и организациях Газпрома активно развивается движение по проведению интеллектуальных игр. Для сотрудников они стали привычными и любимыми. В этом году наш чемпионат проходит уже в восьмой раз, и мы рады приветствовать в наших стенах представителей различных бизнес направлений, объединенных одной компанией – ПАО «Газпром», – подчеркнул в приветственном слове Сергей Васин, председатель Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром переработка профсоюз».

    Организатором мероприятия традиционно выступил Совет молодых ученых и специалистов Общества, при поддержке администрации и Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром переработка профсоюз». Почетным гостем и ведущим чемпионата стал игрок элитарного клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель Хрустальной совы Михаил Скипский.

    Отборочные туры проходили в течение ноября в Петербурге и пяти регионах России: Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Коми, Астраханской и Оренбургской областях. За право встретиться в финале боролись 65 команд, представляющих ПАО «Газпром» и его дочерние общества, базирующиеся в местах присутствия ООО «Газпром переработка».

    «Сегодня очень много интересных вопросов из самых разных областей – история, география, театр, литература, кино, живопись, все не перечислить. Чтобы верно ответить, нужны не только обширные познания, логика и смекалка, здесь важны также доверие между членами команды и умение слушать друг друга», – рассказывает Михаил Моисеев, капитан команды PROFF IT управления по транспортировке жидких углеводородов 
    ООО «Газпром переработка».

    В итоге, победителем чемпионата и обладателем Хрустальной совы по версии ООО «Газпром переработка» стала команда «Реакция Перельмана» ООО «Газпром экспорт». Второе место – у команды «В семье не без гуманитария» ООО «Газпром социнвест», третьими стали «Борцы с умом» из ООО «Газпром добыча Уренгой». Победителем корпоративного зачета стала команда Сургутского филиала ООО «Газпром переработка» – «ПремиУМ».

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