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Намывные острова спасут Петербург от разрушения

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© Фото: wikimedia.org

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Экологическое сообщество Петербурга бьет тревогу – естественные процессы в дельте Невы провоцируют разрушение мегаполиса. Вскоре, возможно, никакие гидротехнические сооружения не спасут горожан от наводнения.

Архитектурные ансамбли Северной столицы известны на весь мир. Миллионы туристов из Франции, Китая, Америки, Бельгии и других стран приезжают в Петербург, чтобы прогуляться по историческим местам и увидеть редкие монументы. Однако уже через несколько десятилетий мегаполис с его богатым культурным наследием может попасть под удар стихии. Территорию, освоенную Петром, принято считать «дельтой Невы», на самом же деле, это часть материка. Более двух тысяч лет назад мощный водный поток прорвался сквозь Ладожское озеро и размыл сушу, разделив ее на отдельные части. Место, где располагается Петербург, сейчас охвачено процессом формирования истинной дельты. Однако освоение человеком природных территорий внесло свои коррективы в естественные процессы.

В конце 1970-х на территории Петербурга началось строительство первой дамбы. Гидротехническое сооружение должно было уберечь город от постоянных затоплений. Активное строительство комплекса велось вплоть до конца 80-х. Однако в октябре 1990 года из-за возмущений защитников природы стройку заморозили, а возобновили только в начале 2000.

Семь лет назад сооружения, наконец, ввели в эксплуатацию. Между тем, искусственные вкрапления в акватории Невы, с одной стороны, спасают мегаполис от затоплений, а с другой – меняют ход естественный природных процессов. На данный момент нарушен водный баланс Невской губы, и вопреки расчетам инженеров в случае ЧС вода достигает своего уровня не за трое суток, а гораздо раньше. «Это ведет к подтоплению значительной части Петербурга, той, на которой расположена так называемая «погребенная гидросеть» засыпанных рек, каналов и болот. Для зоны избыточного увлажнения, в которой находится Петербург, это неизбежно приводит к грунтовой подпитке, уменьшению дренирующей способности городских водоемов, увеличению подземной составляющей водного баланса, и постоянному подтоплению территории города», – констатирует председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации Юрий Шевчук.

Регулярные подтопления провоцируют разрушение зданий и подземных коммуникаций, из-за сырости стены жилых домов и других городских объектов поражены грибками. По мнению экспертов, из ситуации есть два выхода. Первый – пассивное ожидание исхода природного процесса и механическое удаление наносов за пределы Невской губы. Второй – создание искусственных островов: это позволит ускорить естественный ход событий и взять управление ими в свои руки.

Идея освоения водной глади обсуждалась еще в 70-х годах и нашла свое отражение в плане развития Петербурга. Более того, часть города уже построена на участках, «взращенных» руками человека. Мало кто знает, что на Васильевском острове почти вся улица Кораблестроителей, часть набережной реки Смоленки, а также территория стадиона на Крестовском полностью расположены на намывных территориях.

Создание новых искусственных островов позволит расширить территорию города, переместить из центра деловые кварталы, тем самым избавив петербуржцев от постоянных пробок. Один из таких проектов сейчас уже находится в стадии разработки. Застройщик «Зингер Девелопмент» планирует создать город в городе: на территории в 200 гектаров разместятся жилые комплексы, офисные здания, торговые и бизнес центры, социальные учреждения, парки и скверы. Проектировку острова поручат международной команде архитекторов. Это позволит воплотить в жизнь новые урбанистические идеи, без ущерба для исторического облика Петербурга.

За намывными островами будущее, уверены эксперты. Помимо разрешения экологических проблем, разгрузки центральной части города, искусственно-созданные участки помогут держать баланс прироста населения. В многоквартирных домах, расположенных на этих территориях, смогут начать новую жизнь тысячи горожан.

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