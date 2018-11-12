Виктор Прокопцов предоставил суду пачку распечаток страниц из интернета

В Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти 7 ноября прошло очередное заседание по иску бизнесмена Виктора Прокопцова, который судится из-за квартиры, сделка была совершена два года назад. На протяжении всего заседания представители Виктора Прокопцова перечисляют и акцентируются на малозначительных деталях и фактах, которые не относятся к основному делу. Судья Светлана Салтыкова, которой удалось на секунду прервать длинную речь представителей истца, вздыхает: «Совсем не поняла, про что вы начали говорить».

Представитель Виктора Прокопцова находится не сразу: «… Мы считаем, что все вопросы излишни, кроме вопроса об итоговой стоимости квартиры, поскольку техническое состояние имущества влияет на стоимость, и стоимость будет отражать в общем все особенности состояния имущества, как ключевое условие сделки».

На каждом заседании представители Виктора Прокопцова заявляют пачки новых внезапно обнаруженных документов, на этот раз они достали различные документы о предмете спора – жилой площади: «У нас еще одно дополнение. Мы нашли часть документов, которые могут быть использованы, это технические паспорта, выписки из реестра, свидетельства о праве собственности». Сторона ответчика замечает, что выписки истца даже не имеют конкретной даты.

Представители Виктора Прокопцова предлагают дополнить материалы дела тем, что они самостоятельно смогли найти на просторах интернета. В итоге судья говорит, что «все эти ваши распечатки будут приложены, в случае подтверждения их происхождения, и направлены эксперту».

Следующее заседание по данному делу назначено на 28 ноября.