В 20 раз дороже, или как Смольный купил у компании Дерипаски 3 км дороги за 870 млн рублей

Комитет имущественных отношений заключил с компанией «Главстрой-СПб», входящей в холдинг олигарха Олега Дерипаски «Базовый элемент», два контракта на покупку шести участков дороги общей протяженностью 3,1 км. Сумма контрактов составила более 870 млн рублей. Контракты были подписаны под Новый год – 23 декабря 2017 года.

Первый контракт на 369,8 млн рублей рассчитан на приобретение дорог в районе Парнаса общей длинной 1690 метров на улицах Николая Рубцова, Федора Абрамова и Валерия Гаврилина. Второй контракт, стоимостью 500,9 млн рублей, касается трех участков дороги Юнтоловского проспекта, метраж которых составляет 1491 метр.

Заявленная в контракте ширина дорожного полотна на Парнасе колеблется от 28 до 50 метров, в Юнтолово – от 25 до 41 метра. В реальности дороги гораздо уже: максимальная ширина дороги на Парнасе достигает 22 метров, минимальная – 12 метров, на участках Юнтоловского проспекта – всего 8 метров. Данные о размерах подтверждает и система «2гис», и рекламные материалы самого «Главстроя» в СМИ. Цифры, указанные в госконтракте, очевидно соответствуют ширине всей улицы, а не только проезжей части.

Если брать реальные цифры, то стоимость квадратного метра дороги на Парнасе составляет не менее 11 тыс. рублей, в Юнтолово – 41 993 рублей.

За 1,5 км дороги на проспекте Королева, которая шире чем любая из дорог первого контракта, фонд капитального строительства и реконструкции отдал 20,5 млн рублей. Если считать среднюю стоимость километра, то один км дороги, построенный компанией Дерипаски, в 22 раза дороже, чем дорожное полотно на проспекте Королева от компании «А-Проект».

Корреспондент «Санкт-Петербург.ру» позвонил в «Строительную компанию Эталон» и спросил, сколько будет стоить строительство 3 км действительно качественной капитальной дороги по цене выше среднего. Строители назвали цифру, которая в 20 раз меньше, чем стоимость квадратного метра дорог от «Главстрой-СПб».

«Без подробного технического задания сложно будет назвать точную стоимость работ. За действительно качественную двухполосную дорогу 3 км я готов назвать вам цифру в 2200 рублей за квадратный метр», – ответил по телефону специалист компании.

Улица Валерия Гаврилина. Google Maps

Улица Николая Рубцова. Google Maps

Участки, на которых расположены дороги, принадлежат городу и используются компанией «Главстрой-СПб» на правах аренды. В пресс-службе компании сообщили «Санкт-Петербург.ру», что сумма выкупа дорог определялась экспертизой, проведенной Смольным.

«Выкупная стоимость дорог определена согласно положительному заключению Центра государственной экспертизы, подведомственного Госстройнадзору. Он проводит экспертизу проектной документации на объекты, в том числе по затратам на их строительство, – сообщила «Санкт-Петербург.ру» пресс-секретарь комитета имущественных отношений (КИО) Оксана Шульга.

Госстройнадзор следит за тем, чтобы застройщики не завышали сметную стоимость объекта. Служба устанавливает, соответствует ли смета застройщика утвержденным на федеральном уровне нормативам, реальным объемам работ и конструктивным решениям, предусмотренным проектной документацией.

«В данном случае выкупная стоимость дорог была установлена на уровне их сметной стоимости. При этом их рыночная стоимость, согласно отчету городского управления инвентаризации и оценки недвижимости (ГУИОН), подведомственного КИО, выше стоимости, по которой состоялся выкуп. Выкуп дорог осуществляется с двухлетней беспроцентной рассрочкой. Это позволит снизить нагрузку на бюджет, но при этом приобрести необходимые объекты».

В КИО не уточнили, по какому принципу определялась цена на объекты «Главстрой-СПб». По данным главы федерального дорожного ведомства Романа Старовойта, средняя стоимость километра трассы второй категории составляет 44 млн рублей.

«Меня это возмущает. Если землю не нужно было выкупать и нет каких-то дополнительных трат, то почему так дорого? Используется какой-то наноасфальт? Мне кажется, это уже задача органов – выяснить обоснованность стоимости этих контрактов», – прокомментировал закупку руководитель общественных организаций «СПб.Авто» и «ОПОРА» Святослав Данилов.

Дорога в Юнтолово. Фото с официального сайта компании «Главстрой-СПб»

Компания «Главстрой-СПб» является одним из крупнейших городских девелоперов. В 2017 году застройщик сдал более 500 тыс. квадратных метров недвижимости в проектах ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово». В «Северной долине» уже работают четыре детских сада и две школы. На подходе – пятый детсад, который начнет работать осенью 2018 года. К окончанию строительства, по заверениям компании, в ЖК «Северная долина» будут функционировать 13 дошкольных учреждений, 10 школ, подстанция скорой помощи на восемь машин, детская и взрослая поликлиники, пожарная часть, отделения полиции и связи. В Юнтолово этой осенью введены в эксплуатацию школа и детский сад общей стоимостью 1,27 млрд рублей. Всего на территории нового района запланировано строительство девяти школ и 17 детских садов. С 2010 года городские власти заключили с «Главстрой-СПб» 49 государственных контрактов общей стоимостью около 7,4 млрд рублей.