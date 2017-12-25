Жителям Береговой улицы мешает новая вертолетная площадка

В редакцию «Санкт-Петербург.ру» обратился житель одного из домов по Береговой улице в Выборгском районе. Уже несколько месяцев в сотне метров от его дома функционирует вертолетная площадка, которая регулярно используется для взлета и посадки одного и того же вертолета. Шум при взлете и посадке отчетливо слышен в близлежащих домах.

Пресс-секретарь северо-западной транспортной прокуратуры Наталья Орлова сообщила, что данная вертолетная площадка называется «Шувалово», официально она открылась 17 октября 2017 года. Несмотря на официальную регистрацию, прокурорских проверок пока что не проходила – обращений от граждан в ведомство не поступало.

«Разумеется площадка будет проверена, но это будет плановая проверка. Если какой-нибудь гражданин обратится до плановой проверки, то прокуроры отправятся туда раньше. Если гражданам мешает шум вертолета, то им стоит обратиться в Роспотребнадзор на предмет проверки соответствия уровня авиационного шума существующим нормам», – добавила Орлова.

Как сообщают жители дома, вертолетная площадка появилась еще в середине лета. В федеральном агентстве воздушного транспорта объяснили, что согласно действующему законодательству хозяин площадки может пользоваться ей в течение трех месяцев до постановки на учет в Росавиацию и получения аэронавигационного паспорта.

Для полетов на частном вертолете над городом необходимо получить разрешение в комитете по транспорту, а за два часа до вылета согласовать полет с диспетчерами. Все это, кстати, бесплатно.

Данных о собственнике вертолетной площадки в открытом доступе нет. Рядом с вертолетной площадкой часто стоят машины «ЦветОптТорга», цветочной компании, которой владеет Михаил Шварцман. Согласно данным региональной геоинформационной системы, на участке, где располагается вертолетная площадка, будет построен музей цветов. Разрешение на строительство уже получено, однако работы еще не начались.

Сын владельца «ЦветОптТорга» Роберт Шварцман недавно перешел в команду Феррари в «Формуле-4», которая проходит на европейских площадках. Новости о переходе в новую команду и чемпионат появились через неделю после открытия вертолетной площадки. Шварцман является участником программы SMP Racing, которую финансирует известный олигарх Борис Ротенберг. Корреспондент «Санкт-Петербург.ру» задал вопрос о собственнике вертолетной площадки Роберту в социальных сетях, но юный гонщик не ответил.

Кем бы ни был собственник, он, ко всему прочему, не отличается любовью к природе: деревья, ранее занимавшие всю территорию участка, последовательно вырубаются, несмотря на то, что в градостроительном плане земля находится в зоне зеленых насаждений. Из-за того, что территория является частной собственностью, городские власти не могут проконтролировать вырубку деревьев, которых становится все меньше.