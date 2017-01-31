Росреестр всех обманул?

К первому дню 2017 года федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, известная также как Росреестр, должна была ввести ряд нововведений в рамках нового федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Главным из них специалисты отрасли называют объединение сведений единого государственного реестра прав на недвижимость (ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (ГКН) в одну большую базу, которая получила название «единый государственный реестр недвижимости» (ЕГРН).

Речь идет об объединении более 160 региональных баз данных, в которых содержится информация о более чем 300 млн объектов недвижимости, каждый из которых имеет десятки уникальных характеристик, таких как кадастровых номер, сведения о правах, площади, кадастровой оценке и других.

Эта мера предполагала, что с 2017 года собственники недвижимости вместо двух процедур регистрации будут проходить лишь одну. Кроме того, сведения в базах несколько разнятся (у одного объекта могла быть указана разная площадь), а единая база в том числе должна была навести порядок в документах. На реализацию этой задачи у ведомства было чуть менее трех лет и около двух млрд рублей. Согласно сайту госзакупок, для создания ЕГРН Росреестром с 2014-го по 2016 год было заключено 16 государственных контрактов на сумму свыше 1 926 931 701 рублей.

Однако с начала января посетители сайта Росреестра, которые хотели воспользоваться электронными услугами службы, видели сообщение: «Проводится актуализация контента подразделов». Фактически полностью остановились процессы электронного приема документов, получения выписок, работа нотариусов. В самих выписках возникла неразбериха: дата рождения собственника, например, могла стать площадью объекта. «Вишенкой» на торте стала последняя страница выписки, где по новой форме распечатывается план объекта. Как правило, люди покупают одну квартиру, а не целый этаж - несмотря на это новая выписка под «планом объекта» выдавала этаж с несколькими квартирами. При этом совершенно непонятно, какая из них является искомой, а оценить такую квартиру специалистам не представляется возможным. Из-за этого рынок недвижимости серьезно сбросил обороты, а от тотальной катастрофы в этой сфере спасло лишь то, что документы продолжили принимать традиционным образом на местах в многофункциональных центрах (МФЦ).

«Вместо того, чтобы получить более расширенную и удобную возможность доступа к информации о недвижимости, произошел временный откат назад. Хорошо, что в кулуарах ходили слухи, что будут определенные сложности. Нужно сказать «Спасибо» сотрудникам Росреестра хотя бы за это, — рассказал «Санкт-Петербург.ру» директор «Первого Ипотечного Агентства» Максим Ельцов.

Фото: smolensk-i.ru

Сейчас ситуация нормализовалась, сайт Росреестра работает с электронными обращениями, а специалисты характеризуют задержки в выдаче выписок как «некритичные». Росреестр отчитался об устранении неисправностей и даже запуске новых сервисов, доступности сервисов ЕГРН на всей территории РФ и 1,6 млн принятых в январе 2017 года заявок. Однако есть все основания полагать, что автоматизированная база ЕГРН так и не начала функционировать, а выписки вручную формируются сотрудниками службы.

«По новой системе сотрудники госструктур должны черпать информацию из единой базы, куда все занесено, но пока что есть чувство, что все это делается вручную. Насколько реально автоматизирована эта работа? Это лишь предположение, возможно, я ошибаюсь. В кулуарах опять же ходила информация, что реальное функционирование объединенных баз Росреестр собирается запустить на полгода позже, чем изначально планировалось», — поделился Максим Ельцов.

На условиях строгой конфиденциальности сотрудник одного из региональных отделений Росреестра сообщил «Санкт-Петербург.ру», что по факту единой базы данных до сих пор нет, а руководство службы замалчивает реальное положение дел.

«В нашем отделении мы вручную собираем информацию из разных баз. Не знаю, как обстоят дела в больших отделениях, но мне кажется, что примерно так же. У нас не так много работы, и есть время повозиться с новыми формами, а вот где-нибудь в Петербурге, наверняка, безумный цейтнот. У нас даже ничего не тестировали, просто ввели новый формат баз и новую форму выписки - это все, разбирайтесь сами. Говорят, что все инновации будут к июлю, и вроде этот срок называют даже с небольшим запасом. Дополнительные траты бюджетных денег? Конечно, вроде чуть больше 800 млн рублей. А как вы думаете, почему Абрамченко (руководитель Росреестра Виктория Абрамченко – прим. ред.) назначили в октябре? Потому что тогда под серьезным ударом оказался бы товарищ Васильев (бывший глава Росреестра Игорь Васильев – прим. ред.), а так и он вроде бы не виноват, и Абрамченко пришла только за три месяца до вступления закона в силу — с нее несправедливо спрашивать», — рассказал «Санкт-Петербург.ру» источник.

Эта информация также подтверждается и анонимным письмом сотрудников Росреестра Владимиру Путину, где подробно описаны технические проблемы новой системы. Кроме того, сотрудники подчеркивают, что им строго запрещено общаться с прессой на тему нового федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

«Коллектив Росреестра не считает возможным свое соучастие в сокрытии этих деяний, срыве исполнения федерального закона «О государственном реестре недвижимости», создании недостоверного реестра недвижимости, подрывающего все основополагающие принципы формирования Единого государственного реестра недвижимости. Учитывая должностное положение Абрамченко В. В. и наше непосредственное подчинение ей как руководителю Росреестра, мы вынуждены оставить настоящее обращение анонимным, вместе с тем просим Вас дать поручение Генеральной прокуратуре Российской Федерации о проверке фактов, изложенных в настоящем обращении, в том числе в части фальсификации исполнения требований федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» руководством Министерства экономического развития Российской Федерации и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», — так сотрудники Росреестра заканчивают свое анонимное письмо, подлинность которого не установлена.

Фото: vestifinance.ru

Последний находящийся в открытом доступе госконтракт от Росреестра, связанный с ЕГРН, датирован 11 ноября 2016 года. Контракт стоимостью в 195,2 млн рублей заключен с компанией «Трансдата» на «выполнение работ по миграции данных ИС ЕГРП и АИС ГКН в базу данных ЕГРН». Дата окончания работ — 31 марта 2017 года. То есть, согласно официальному документу, информация из двух баз данных должна быть объединена в одну лишь к концу марта текущего года. Однако ни один чиновник Росреестра не упомянул этого в публичных выступлениях.

В открытом доступе также можно найти еще один контракт стоимостью в 134 млн рублей, опубликованный 5 октября 2016 года. В тексте нередко фигурирует ЕГРН, хотя объектом закупки является «выполнение работ по модернизации информационных систем Росреестра в целях совершенствования взаимодействия с потребителями и поставщиками государственных услуг». Контракт заключен с компанией «Эдвансед Трансформейшн Консалтинг», которая должна выполнить работы до 30 сентября 2017 года. С учетом отсутствия каких бы то ни было официальных комментариев от чиновников Росреестра, невольно задаешься вопросом: когда же обещанный единый государственный реестр недвижимости заработает в полную силу и есть ли гарантии того, что полноценный ввод в эксплуатацию новой системы не остановит сферу недвижимости на какое-то время?

Новый закон — новые способы мошенничества?

Помимо создания ЕГРН новый федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» содержит лишь одно серьезное изменение. С 1 января 2017 года сделки с недвижимостью можно совершать из любого региона России.

«Сказать о том, что новый формат обладает какими-то критическими уязвимостями, нельзя. В теории по поддельной доверенности можно продать чужую недвижимость, но на практике — занятие сложно выполнимое, к тому же легко оспариваемое через суд. Полностью обезопасить себя можно через заявление в свободной форме от собственника имущества, в котором он просит проводить все сделки только при его личном присутствии. У нас были прецеденты, когда у собственника крали оригиналы документов, и он писал такое заявление. Спустя пару лет, уже будучи за границей, просил своих сотрудников по доверенности провести продажу имущества. Сотрудник пришел в МФЦ, где услышал: «Увы, нужно присутствие собственника». Если не хочется писать такое заявление, то достаточно проявить бдительность и регулярно проверять состояние вашей недвижимости», — прокомментировал директор «Первого Ипотечного Агентства» Максим Ельцов.

Помимо этого, окончательно уходит в прошлое бумажный фонд — бумажные свидетельства права собственности на недвижимость перестали выдавать еще летом 2016 года. Сейчас подлинность права собственности подтверждается выпиской из ЕГРН, однако сведения в ней актуальны лишь на дату выдачи.

Фото: myslo.ru

«На практике и свидетельство, и выписки утратили былую роль. У всех профессионалов рынка недвижимости, включая риэлторов, нотариусов, сотрудников банков, как правило, уже есть онлайн-доступ к информационной системе Росреестра, поэтому они смотрят сразу в первоисточник — Госреестр. Лишние бумаги просто не нужны», — рассказал «Комсомолке» Роман Вихлянцев, член совета Гильдии риэлторов Москвы.

Напуганным постоянными новостями о хакерах тоже не стоит опасаться. Даже если найдутся умельцы, которые пройдут многоступенчатую компьютерную защиту, любое изменение в базах данных не сможет остаться незамеченным. На этот случай предусмотрены многочисленные копии реестра, которые при любом подозрительном случае сохранят в себе верную информацию.

«Современные технологии позволяют отследить любое вмешательство в электронный ресурс. Свидетельство о государственной регистрации прав в бумажном виде подделать гораздо легче», — объясняют в Росреестре.

Если говорить о ситуации в целом, то Максим Ельцов советует освоить искусство использования электронными услугами и разобраться в базе. Нужно четко понимать, все ли в порядке с соответствием документов, находящихся на руках, и данными Реестра.

«Тут просто нужно навести порядок в своих документах, и Росреестр никогда не скрывал, что ряд неточностей можно устранить только при личном заявлении владельца. Отличный повод понять, что происходит с вашими объектами недвижимости, и предпринять действия, чтобы записи в базах совпадали с реальным положением дел. Если говорить о специалистах сферы, то для них новый закон пока чреват неудобствами вроде новых бланков выписок, но это вопрос привычки», — подытожил Максим Ельцов.